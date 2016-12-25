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Источник Правда.Ру

На юге Чили произошло сильнейшее землетрясение

Происшествия » Глобальные » Стихии

Как передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM), землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили. Между тем Геологическая служба США (USGS) сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,7.

На юге Чили произошло сильнейшее землетрясение

Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (17.22 мск) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Как пишет РИА Новости, специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны после сильного землетрясения у берегов Чили. Речь идет о радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения. Между тем американский центр отметил, что вероятности угрозы цунами для Гавайских островов в связи с землетрясением в Чили нет.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере страны у границы с Боливией, эпицентр толчков находился в 147 км к востоку от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 114 км.

Отметим, через Чили проходит Тихоокеанское "огненное кольцо" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Оно пролегает вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе островов Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

11 ноября в Чили также зафиксировано было мощное землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как пишет РИА новости, серьезное землетрясение было зафиксировано в 23.46 вторника по местному времени (05.46 мск в среду). Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 467 километрах от столицы страны Сантьяго.

До этого в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,9. Оно было зафиксировано в 22.54 вторника по местному времени (04.54 мск в среду). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Pravda. Ru ранее информировала о том, что специалисты Сахалинского центра цунами заявили, что вызванные предыдущим чилийским землетрясением волны могут достичь побережья Курильских островов.

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Темы Чили происшествие землетрясение
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