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Источник Правда.Ру

Прогноз: Нью-Йорк и Вашингтон могут уйти под воду

Происшествия » Глобальные » Стихии

Глобальное потепление может привести к усилению и учащению ураганов у северо-восточного побережья США, а Нью-Йорк, Вашингтон и другие прибрежные американские мегаполисы могут уйти под воду.

Нью-Йорк и Вашингтон могут уйти под воду
Фото: АР

Исследование ученых из Даремского университета (США) показывает, что ураганная угроза северо-восточному побережью США постоянно растет из-за сдвига ураганов к северу.

"Этот процесс начался в 19 веке из-за выбросов парниковых газов, вырабатываемых человечеством, и если они продолжатся, то тогда берега США будут посещать все более частые и сильные ураганы, что станет катастрофой для финансовых центров и мегаполисов на северо-востоке страны", — сообщает Лиза Бальдини в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

По мнению исследователей, многие береговые города Северной Америки и Европы находятся под угрозой затопления из-за особого геологического феномена — проседания горных пород. Подобные "погружения" могут происходить и из-за деятельности человека, который выкачивает воду из артезианских колодцев, и из-за различных геологических процессов, вызванных таянием ледников.

Однако еще большую угрозу несут ураганы, которые сегодня постепенно смещаются из южной Атлантики в сторону северо-восточного побережья США. По словам ученых, этот процесс носит не случайный характер, он обусловлен климатическими изменениями, порожденными деятельностью человека.

Исследователи выяснили это, изучая сталагмиты в одной из пещер в Белизе, которая расположена недалеко от берега моря, и воды Атлантики часто попадают в нее в те времена, когда они бывают охвачены ураганами. Эта вода влияет на рост сталагмитов внутри пещеры, меняя их химический состав, что позволило климатологам проследить за тем, как менялась сила и частота ураганов в Карибском море и Южной Атлантике в последние 450 лет.

По словам американских исследователей, ураганы начали медленно перемещаться к северу. И эта "миграция" будет продолжаться и в последующие десятилетия. Климатологи уверены, если человечество не начнет бороться с изменением климата, Нью-Йорк и другие прибрежные города США ожидает целая серия мощнейших ураганов.

Отметим, ранее ученые из Ратгерского, Принстонского университетов и Океанографического института в Вудс-Хоуле сообщали, что через сто лет в Нью-Йорке может увеличиться количество наводнений. Согласно докладу исследователей, наводнений будет, как минимум, в 3 раза больше, а уровень воды подниматься до 2,7 метра, как от урагана "Сэнди" в 2012 году.

По словам ученых, из-за повышения уровня моря крупные затопления уже в XXI веке стали более вероятными. В связи с этим вероятность возникновения бедствий может увеличиться примерно в 4 раза. Исследования проводились с помощью компьютерных моделей и на основе метеорологических наблюдений. Согласно полученным данным, частота таких происшествий увеличится до 17 раз.

"Ситуация с наводнениями ухудшится к 2100 году. Вопрос только в том, насколько хуже все станет — оптимистичного прогноза нет", — рассказал Бенджамин Хортон в материале, опубликованном научным порталом Eurekalert.org.

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Темы США климат ураган глобальное потепление
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