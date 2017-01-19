Смертельная лавина похоронила отель в Италии

Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

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Как сообщает газета Daily Express, трагедия произошла минувшим вечером в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине.

"Из-за плохой погоды сотрудники экстренных служб в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Из-под снега достали двух выживших, которые и подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — написал на своей странице в Facebook глава провинции.

По данным агентства ANSA, спасатели обнаружили тела погибших внутри отеля Rigopiano di Farindola, заваленного снежной лавиной.

Точное число жертв на данный момент не называется, ранее сообщалось, что на момент происшествия внутри помещения находились приблизительно 30 человек. Как сообщает телеканал SkyTG24 со ссылкой на спасателей, которые смогли войти внутрь заваленного снегом здания, погибли несколько человек. Часть гостиницы оказалась разрушена лавиной.

Как сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, российских туристов в гостинице не было. По ее словам, регион Абруццо не входит в топ популярных итальянских районов. Летом через него проходит несколько экскурсионных маршрутов.

Напомним, в прошлом году в австрийских Альпах сошла лавина, которая накрыла 17 чешских лыжников. По данным австрийской полиции, пять человек погибли.

Как сообщил представитель тирольской полиции Хельмут Шутц, трагедия произошла недалеко от города Инсбрук в районе Акзамер Лизум в 30 километрах от города. На место происшествие была направлена поисково-спасательная бригада.

Перед восхождением спасатели неоднократно предупреждали альпинистов о возможной опасности, но они решили рискнуть. В результате на одном из перевалов группу накрыло лавиной. Во избежание несчастных случаев в горах, обязательно нужно регистрироваться в спасательных службах, чтобы помощь пришла вовремя. Нельзя переоценивать свои силы и выбирать маршруты повышенной сложности. Ведь незнание района и местонахождения препятствий может обернуться бедой. Тем более что сейчас самый опасный с точки зрения схода лавин период - начинаются оттепели и на вершинах скапливаются большие массы снега.

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