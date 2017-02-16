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Источник Правда.Ру

Геологи предупредили США о катастрофическом землетрясении

Происшествия » Глобальные » Стихии

Геологи сообщили, что США грозит землетрясение. Причиной может стать разлом под городом Санта-Барбара в южной части американского штата Калифорния. Статья об этом появилась в журнале Geophysical Research Letters.

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Разлом Вентура (Ventura-Pitas Point Fault) протянулся на сто километров к западу от одноименного города, проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а часть его находится под Тихим океаном. Раньше считалось, что он неактивен, однако недавно стало известно, что разлом может спровоцировать сильное землетрясение — до восьми баллов по шкале Рихтера.

Это не единственное бедствие, которое прочат США. Стало известно, что эвакуированным из-за угрозы прорыва плотины на озере Оровилл жителям разрешили вернуться в свои дома, но призвали их быть готовыми к возможному повышению уровня опасности, "поскольку обстоятельства могут быстро измениться".

"Правда.Ру" писала: из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды в реках резко повысился, конструкция дамбы подверглась эрозии, а экстренный слив воды привел к дополнительным повреждениям.

Причем защитники окружающей среды еще 12 лет назад предупреждали власти США, что самая высокая плотина в стране может разрушиться. Но все заявления были проигнорированы.

В частности, высказывались опасения, что из-за дождей основной и дополнительный водосток плотины могут быть перегружены, что приведет к затоплению районов Оровилла, расположенных вниз по течению.

Кроме того, прошлой осенью правозащитники — организация Friends of the River ("Друзья реки". — Ред.) — направили петицию в Федеральную комиссию по регулированию в области энергетики, в которой предупредила о том, что плотина не отвечает современным стандартам. Но из-за отсутствия финансирования документ отклонили.

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