В Индонезии 65 тысяч человек стали беженцами из-за землетрясения. ВИДЕО

По меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения, которое произошло в среду в индонезийской провинции Ачех на западе страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото: AP

Ранее говорилось о 43 тысячах вынужденных переселенцев. Всем пытаются оказать помощь.

Землетрясение магнитудой 6,5, произошло 7 декабря в провинции Ачех. Погибли 100 человек, тяжелые ранения получили 136 человек и легко ранены 616 человек.

К слову, именно провинция Ачех 12 лет назад приняла на себя удар сильнейшего за 40 лет подземного толчка. Вызванное землетрясением цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Добавим, что под угрозой землетрясений в Индонезии живет больше половины населения — 157 из 250 миллионов. В этой стране природные катаклизмы случаются чаще всего.

В результате серьезного землетрясения в Индонезии были повреждены порядка 12 тысяч строений, из них серьезные разломы имеют порядка 2 тысяч 929 сооружений, подтвердили Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во время поездки в пострадавшие районы в провинции Ачех Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах по восстановлению мечетей, которые сильнее всего пострадали в результате мощного землетрясения. Таких насчитывается 14.

Несмотря на то, что большой мечети Такарруб в округе Пидиджая был нанесен ущерб, ее использовали в качестве временного убежища для жителей после землетрясения.

"Увидев состояние мечети Такарруб, я принял решение, что она будет восстановлена. Мы будем работать над этим вместе. Даст Бог, завтра мы начнем очищать ее и сразу же приступим к восстановлению", — цитируют СМИ Джоко Видодо.

Еще одно сильное землетрясение произошло позже у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Магнитуда составила 6,1. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Подземные толчки зафиксировала Геологическая служба США.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ООН ﻿подсчитала число погибших от природных катастроф во всем мире за последние 20 лет. Жертвами стихии за это время стали 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе организации.

В исследовании международной организации подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения.

"Более половины стали жертвами землетрясений, а остальные погибли из-за воздействия губительных явлений, связанных с погодой и климатом", — говорится в отчете.