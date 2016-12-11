Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Индонезии 65 тысяч человек стали беженцами из-за землетрясения. ВИДЕО

Происшествия » Глобальные » Стихии

По меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения, которое произошло в среду в индонезийской провинции Ачех на западе страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

356600.jpeg
Фото: AP

Ранее говорилось о 43 тысячах вынужденных переселенцев. Всем пытаются оказать помощь.

Землетрясение магнитудой 6,5, произошло 7 декабря в провинции Ачех. Погибли 100 человек, тяжелые ранения получили 136 человек и легко ранены 616 человек.

К слову, именно провинция Ачех 12 лет назад приняла на себя удар сильнейшего за 40 лет подземного толчка. Вызванное землетрясением цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Добавим, что под угрозой землетрясений в Индонезии живет больше половины населения — 157 из 250 миллионов. В этой стране природные катаклизмы случаются чаще всего.

В результате серьезного землетрясения в Индонезии были повреждены порядка 12 тысяч строений, из них серьезные разломы имеют порядка 2 тысяч 929 сооружений, подтвердили Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во время поездки в пострадавшие районы в провинции Ачех Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах по восстановлению мечетей, которые сильнее всего пострадали в результате мощного землетрясения. Таких насчитывается 14.

Несмотря на то, что большой мечети Такарруб в округе Пидиджая был нанесен ущерб, ее использовали в качестве временного убежища для жителей после землетрясения.

"Увидев состояние мечети Такарруб, я принял решение, что она будет восстановлена. Мы будем работать над этим вместе. Даст Бог, завтра мы начнем очищать ее и сразу же приступим к восстановлению", — цитируют СМИ Джоко Видодо.

Еще одно сильное землетрясение произошло позже у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Магнитуда составила 6,1. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Подземные толчки зафиксировала Геологическая служба США.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ООН ﻿подсчитала число погибших от природных катастроф во всем мире за последние 20 лет. Жертвами стихии за это время стали 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе организации.

В исследовании международной организации подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения.

"Более половины стали жертвами землетрясений, а остальные погибли из-за воздействия губительных явлений, связанных с погодой и климатом", — говорится в отчете.


Землетрясение в Индонезии
Темы Индонезия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Полиция Украины: Каков поп – такой и приход
Советское наследие
СССР возродится, но совсем другой
Бывший СССР
Казахстан готовится отметить 25-летний юбилей
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Европа
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Происшествия
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
США и Канада
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Как отстоять права
Творцы и гранты
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Газпром остановит подачу газа через Украину за воровство
Юрий Носовский Полиция Украины: Каков поп – такой и приход Юрий Носовский Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов Андрей Соколов Творцы и гранты Андрей Соколов
Комментарии
алек камалиев Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Alexandra Polozun На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
vkontakte_197187934 Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Sergei Kameneckiy Минобороны Британии не может вести диалог с РФ "из-за стратегической конкуренции"
Сергей Моргун(Facebook) В непризнанном Приднестровье идут выборы третьего президента республики
Александр Ефимов(Google) The National Interest: Запад должен согласиться с требованиями России
jgb Kaza СМИ Японии: Токио проигнорировал давление США по поводу визита Путина
Андрей Федорович Пырак Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Андрей Федорович Пырак Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Наиль Файзуханов Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?