По меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения, которое произошло в среду в индонезийской провинции Ачех на западе страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее говорилось о 43 тысячах вынужденных переселенцев. Всем пытаются оказать помощь.
Землетрясение магнитудой 6,5, произошло 7 декабря в провинции Ачех. Погибли 100 человек, тяжелые ранения получили 136 человек и легко ранены 616 человек.
К слову, именно провинция Ачех 12 лет назад приняла на себя удар сильнейшего за 40 лет подземного толчка. Вызванное землетрясением цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.
Добавим, что под угрозой землетрясений в Индонезии живет больше половины населения — 157 из 250 миллионов. В этой стране природные катаклизмы случаются чаще всего.
В результате серьезного землетрясения в Индонезии были повреждены порядка 12 тысяч строений, из них серьезные разломы имеют порядка 2 тысяч 929 сооружений, подтвердили Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Во время поездки в пострадавшие районы в провинции Ачех Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах по восстановлению мечетей, которые сильнее всего пострадали в результате мощного землетрясения. Таких насчитывается 14.
Несмотря на то, что большой мечети Такарруб в округе Пидиджая был нанесен ущерб, ее использовали в качестве временного убежища для жителей после землетрясения.
"Увидев состояние мечети Такарруб, я принял решение, что она будет восстановлена. Мы будем работать над этим вместе. Даст Бог, завтра мы начнем очищать ее и сразу же приступим к восстановлению", — цитируют СМИ Джоко Видодо.
Еще одно сильное землетрясение произошло позже у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Магнитуда составила 6,1. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Подземные толчки зафиксировала Геологическая служба США.
Как ранее сообщала Правда.Ру, ООН подсчитала число погибших от природных катастроф во всем мире за последние 20 лет. Жертвами стихии за это время стали 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе организации.
В исследовании международной организации подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения.
"Более половины стали жертвами землетрясений, а остальные погибли из-за воздействия губительных явлений, связанных с погодой и климатом", — говорится в отчете.
Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".
Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.
Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".