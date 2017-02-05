В Пакистане при сходе лавины погибли 14 человек

14 человек, в том числе 6 детей, стали жертвами лавины в Пакистане. ЧП случилось в пакистанском округе Читрал, сообщает газета DAWN со ссылкой на местные власти.

Представитель поисково-спасательной службы Низамуддин Шах (Nizamuddin Shah) заявил изданию, что тела 14 человек извлечены из-под обломков зданий после схода лавин. По его словам, пять домов полностью разрушены в результате стихии, 25 оказались погребены под снегом. Девять пострадавших направлены в больницу.

По данным полиции, семь сотрудников служб безопасности пострадали в результате другого схода лавины на КПП рядом с пакистано-афганской границей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в соседнем Афганистане в инцидентах, связанных с сильными снегопадами, за два дня погибли 19 человек, 17 пострадали.

Накануне СМИ сообщили, что лавина накрыла группу горнолыжников в итальянских Альпах. Инцидент произошел на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине. Прибывшие на место спасатели достали из-под снежных завалов одного человека, он находится в критическом состоянии. Позже удалось спасти остальных членов группы.

А 18 января в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо лавина сошла на отель. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине.

Лавина была спровоцирована сильным землетрясением в центральной Италии, она полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором находились порядка двух десятков туристов и гостиничный персонал.

За неделю, прошедшую после этой трагедии, спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снежных завалов 11 выживших людей и тела 29 погибших.

Как выжить, оказавшись в лавине, Правда.Ру спросила эксперта по выживанию, инструктора школы выживания "Волчица" Дмитрия Алешкина:

- Сама лавина, пока двигается, мягкая, то есть это не лед, не камни. Задача в этом случае - оставаться наверху, выгребаться наверх, выплывать. Когда лавина остановилась, если вы не потеряли сознание, надо попытаться сделать вокруг себя воздушный мешок, вытоптать снег внутри, сделать пещеру.

Главная причина смерти в лавине чаще всего - удушение. Человека заваливает снегом, который быстро затвердевает, и человек задыхается. Поэтому надо сделать пещеру вокруг себя.

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