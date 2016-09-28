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Ученые: злаки могут исчезнуть с лица Земли

Происшествия » Глобальные

Ученые Аризонского университета пришли к выводу, что злаки не смогут адаптироваться к глобальному потеплению, которое развивается стремительными темпами. Таким образом, растения, которые обеспечивают человечество большей частью потребляемых калорий, могут исчезнуть с лица Земли.

Ученые: злаки могут исчезнуть с лица Земли

"Климатические изменения вскоре могут поставить под угрозу всё разнообразие видов, особенно тех видов, которые неспособны достаточно быстро адаптироваться к новым условиям", — пишут американская группа исследователей во главе с Джоном Вьенсом. Научная работа опубликована журналом Biology Letters.

По словам исследователей, важной является скорость этих адаптаций, способность успевать за стремительными изменениями климата. Вьенс и его коллеги изучили 236 видов злаков, оценив их способности к адаптации по скорости изменений, накапливающихся в геноме.

К результатам исследования были добавлены данные по скорости изменения локальной температуры соответствующих экологических ниш в прошлом. Таким образом, ученые заключили, что текущие темпы изменений климата более чем в 5000 раз превышает типичную для экологических ниш, заселённых злаками.

По данным ученых, уже через несколько десятков лет они могут оказаться совершенно неприспособленными для жизни в новых условиях и исчезнуть. Данный факт имеет пугающие последствия.

Напомним, злаки служат основным источником пищи для людей, а также многих сельскохозяйственных и диких видов животных. К ним относятся пшеница и рис, кукуруза и ячмень, овёс и сахарный тростник.

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Темы эксперимент исследование глобальное потепление
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