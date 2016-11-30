Парламент Азербайджана поддержал предложение считать попытки опорочить или унизить честь и достоинство президента страны уголовным преступлением. Об этом сообщает издание Vesti. az.
Отметим, ранее законодательство республики предусматривало наказание за оскорбление президента в СМИ. Теперь в статью по предложению генпрокурора Закира Гаралова добавили также термин "информационные интернет-ресурсы".
За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 манатов (19-37 тысяч рублей), исправительные работы до двух лет или лишение свободы сроком на два года. Если нарушение было осуществлено "с использованием фейковых имен, профилей или аккаунтов", штраф будет в размере от 1000 до 1500 манатов (37-58 тысяч рублей) или в виде лишения свободы до трёх лет.
Напомним, 29 ноября избранный президент США Дональд Трамп, предложил лишать гражданства за сожжение государственного флага. Хулиган также может отправиться на год в настоящую тюрьму. "Никому нельзя позволять сжигать американский флаг. Если они это делают, должны быть последствия — возможно, потеря гражданства или год в тюрьме!" — написал Трамп в своем Twitter.
Отметим, после выборов, на которых победил Трамп, участились случаи сожжения флагов во время акций протеста — некоторые американцы хвалились в соцсетях, как сжигают флаги своей страны и устраивают беспорядки. Однако, большинство граждан США высказывали свое возмущение — считая, что каким бы ни был протест, нельзя унижать и уничтожать флаг своей страны.
Также 29 ноября в Великобритании одобрили новый закон, согласно которому существенно расширяется контроль государства над информацией и сбором персональных данных.
Как сообщает The Guardian, закон получил королевское одобрение, несмотря на то что в стране порядка 130 тысяч человек подписали петицию о его отмене.
Министр внутренних дел королевства Эмбер Руд назвала этот закон "соответствующим мировым стандартам законодательства", обеспечивающим "беспрецедентную прозрачность и существенную защиту конфиденциальности". С другой стороны, считается, что этот закон станет "международным стандартом для авторитарных режимов по всему миру, чтобы оправдать свои собственные навязчивые цели по надзору".
Новый закон потребует от провайдеров и телекомпаний хранить историю просмотров каждого пользователя в течение 12 месяцев, а также предоставлять полиции и службам безопасности доступ к этим данным.
Отметим, в России умышленное искажение текста и музыки гимна расценивается, как надругательство. В качестве меры пресечения предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы на тот же срок, либо арест от трех до шести месяцев.
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