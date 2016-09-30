Под Иркутском студент-боксер спас несовершеннолетнюю от вора и наркомана

В пригороде Иркутска двое мужчин пришли на помощь несовершеннолетней девушке, задержав преступника, который ударил ее камнем по голове, душил и пытался затащить в лес.

"Нападение на 17-летнюю девушку произошло накануне вечером в поселке Иркутского района. Как позже рассказала потерпевшая, она возвращалась с учебы домой. В это время в лесном массиве в 100 метрах от жилых домов на нее напал неизвестный преступник, который нанес ей удар камнем в затылок, затем начал душить и потащил вглубь чащи", — цитирует сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области РИА Новости.

Девушке удалось спастись. Она вырвалась, добежала до шоссе и остановила проезжающую мимо машину. На помощь пострадавшей пришли двое жителей Иркутска — отец и сын. Мужчины задержали нападавшего, вызвали полицию и передали преступника полиции.

Правоохранители отмечают, что 18-летний молодой человек серьезно занимается спортом, недавно он занял третье место на первенстве России по боксу среди юниоров.

"Задержанный — 43-летний местный житель — уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков", — сообщают в МВД.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления (Разбой, совершенный с применением насилия). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Также будет учитываться тот факт, что девушка, на которую совершено нападение является несовершеннолетней.

Руководство межмуниципального управления МВД России "Иркутское" в ближайшее время рассмотрит вопрос о поощрении граждан, оказавших содействие в поимке подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

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