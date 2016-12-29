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Источник Правда.Ру

Москвичка украла у старушки новогоднюю елку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

43-летняя москвичка похитила наряженную елку, которую в ожидании праздника установила на лестничной площадке пожилая соседка.

Москвичка украла у старушки новогоднюю елку

"В полицию обратилась жительница дома, расположенного на 1-й Владимирской улице на востоке Москвы. Она сообщила о пропаже новогодней наряженной ёлки с гирляндами, которая находилась на лестничной клетке", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщает Лайф, прибывшие полицейские прошли по следу из осыпавшихся гирлянд, иголок и разбитых стеклянных игрушек к квартире в соседнем подъезде. Пенсионерка быстро опознала своё имущество, и елку вернули обратно. На похитительницу возбудили уголовное дело.

Отметим, в прошлом году, некая российская пенсионерка украла из отделения Сбербанка новогоднюю ёлку, что зафиксировали камеры наблюдения. Как сообщает "Русская служба новостей", на кадрах видно, как пожилая женщина убирает в дамскую сумочку паспорт, сберегательную книжку и полученные в кассе деньги.

После этого пенсионерка закрывает свою сумку и кладёт её на стоящий рядом стул, накрывает платком декоративную ёлочку и прячет её. В каком именно отделении это произошло, не сообщается.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в прошлую новогоднюю ночь злоумышленник ограбил крупный банк в центре Москвы. Грабитель проник в банк спустя десять минут после боя курантов, воспользовавшись тем, что на постороннего человека у двери финансовой организации никто не обращает внимание. Взломав дверь с помощью отмычки и попав внутрь, он завладел суммой в 12 млн рублей и сбежал.

На днях в одно из отделений банка City Employee Credit Union, находящимся в городе Мемфис (штат Теннеси) зашел Санта Клаус и стал раздавать конфеты всем присутствующим. Однако кассиру банка не повезло: вместо сладостей ему досталась записка с требованием отдать деньги. Об этом сообщил телеканал ABC News.Согласно фрагменту записи с камер видеонаблюдения, преступник, предположительно, афроамериканец, вышел из банка с небольшим пакетом. Полиция ведет поиск преступника, пока по этому делу никто не арестован.

Похожий случай произошел в этом же штате семь лет назад. За два дня до Рождества "Санта-Клаус" совершил ограбление в городе Нэшвилл. Злоумышленник объяснил служащим, что деньги нужны ему для того, чтобы "заплатить своим эльфам".

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