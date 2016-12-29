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Источник Правда.Ру

Невеста зарезала жениха из-за денег на свадьбе в Челябинске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Челябинской области невеста зарезала жениха прямо на свадьбе. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, убийство произошло 25 декабря, когда молодожены с друзьями и родственниками отмечали регистрацию брака.

Невеста зарезала жениха из-за денег на свадьбе в Челябинске

Во время застолья жених вспомнил, что накануне дал своей избраннице денег на покупки, а сдачи так и не дождался. В ответ невеста заявила, что деньги у нее целее будут. Начался спор, в ходе которого новобрачная схватила со стола нож и вонзила его в грудь супругу.

По данным пресс-службы ведомства, пострадавший скончался на месте. Отправлять невесту в сизо не стали, сейчас она находится подпиской о невыездке. Сообщается, что до свадьбы они с мужем 7 лет жили в гражданском браке, у вдовы на руках трое малолетних детей.

Напомним, в июле одна из тюменских свадеб завершилась массовой дракой. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествие. Сообщается, что сначала полицейские долго не выпускали посетителей ресторана из здания.

"В отношении ряда граждан составлены административные протокола по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"", — прокомментировала пресс-секретарь городского УМВД Кристина Рыжкова.

Местное издание "Наша Газета" рассказывает, что об инциденте в городе стали ходить легенды, и пользователи социальных сетей отшучиваются о случившемся: "Полиция просто на свадьбу приехала, а не выпускают, потому что конкурсы интересные и тамада хороший", "Зато сразу 2 свадьбы удались!", "Возможно, просто украли не ту невесту?""Потом повезут молодоженов по городу с мигалками и стрельбой".

Драка на свадьбе — старинная традиция, однако в последнее время феномен массовых драк тоже стал не редким на мероприятии.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что на Украине в городе Вараш Ровенской области во время празднования свадьбы произошла массовая драка между жителями соседних населенных пунктов. Для того, чтобы остановить драку, прибыли три экипажа военных "Днепр-1". При задержании были изъяты гильзы для травматического пистолета.

По данному делу открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 7 лет.

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