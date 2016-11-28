За растрату 60 млн рублей арестовали гендиректора мурманского предприятия

В Мурманской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ЗАО "Специальная производственно-техническая база Звёздочка" Константина Хрюкина. Он взят под стражу, пишет РИА Новости.

Уголовное дело возбудили по статье "растрата, совершенная в особо крупном размере", сообщили в СКР. По версии следователей, Хрюкин совершил растрату при использовании служебного положения на сумму более 60 миллионов рублей.

Закрытое акционерное общество "Специальная производственно-техническая база "Звездочка" образовано в 2003 году и является дочерним предприятием акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка". Предприятие занимается ремонтом, техническим обслуживанием и переоборудованием морских судов.

Арест гендиректора "Звездочки" — не первый в ее истории. В июле 2011 года в отношении гендиректора ЗАО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка" Федора Барашко было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Правда, тогда сумма была в разы больше. Как было установлено военной прокуратурой Северного флота, Барашко похитил 265,4 миллиона рублей из бюджета, которые были выделены на ремонт атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Добавим, что это очередной случай с арестом должностных лиц на высоких постах, произошедших за последнее время в России.

Самым громким стало дело Алексея Улюкаева. Позже стало известно, что под пристальное внимание правоохранительных органов попал генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев. Кроме того, после ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СМИ появилась информация, что вслед за ним дела заведут еще на нескольких крупных чиновников. Речь шла о семи госслужащих. Их имена не раскрывались.

А на днях генпрокуратура потребовала возбудить дело в отношении главы "Почты России". Ведомство посчитало незаконной выплату гендиректору Дмитрию Страшнову вознаграждения более чем в 95 миллионов рублей. В этом надзорный орган усмотрел злоупотребление полномочиями. Кроме того, в халатности подозревают двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии. Правда, сам гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов назвал "перегретой" ситуацию вокруг начисления ему премии.

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