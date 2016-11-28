Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Обманутые дольщики требуют от бизнесмена Полонского миллиард рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Потерпевшие по делу предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в крупном мошенничестве, просят взыскать с него 1,1 млрд рублей. Однако защита бизнесмена планирует уменьшить эту сумму за счет заключения мировых соглашений. Об этом пишет ТАСС.

355987.jpeg
источник Pravda.Ru

Также, как рассказал адвокат потерпевшего, идет речь о предоставления потерпевшим квартир. Это квартиры, за которые потерпевшие внесли предоплату при долевом строительстве.

Пресненский суд Москвы сегодня перенес на 8 декабря начало слушаний по существу дела в отношении Сергея Полонского. Предприниматель обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

В деле фигурируют два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Вину Полонский не признает и отрицает факт какого-либо мошенничества со своей стороны.

Как ранее писала Правда. Ру, арестовали бизнесмена весной прошлого года в Камбоджи. Полонский бежал из России, был объявлен и международный розыск, но скрылся в Камбоджи, власти которой ранее отказывались выдать преступника нашей стране. Однако позже все-таки задержали, правда, по другому поводу — в связи с нарушением миграционного законодательства страны.

Ранее у Сергея Полонского тоже были проблемы с законом в стране, куда он сбежал. В 2013-м в Камбоджи олигарх сидел в тюрьме. СМИ не раз писали о его жалобах на ужасные условия. В частности, он сообщал об издевательствах. "Десятые сутки Полонский без суда в тюрьме. Они хотели его отравить, при захвате убить. Они забрали его дом и компанию, а теперь измываются в тюрьме", — говорится в письме.

В Россию бизнесмена депортировали в мае 2015-го в одной рубашке и шортах. Ему выдали в СИЗО "Матросская тишина" полагающиеся каждому заключенному предметы первой необходимости в виде постельного белья и гигиенических принадлежностей.

В октябре прошлого года предпринимателя Сергея Полонского "особо крупным мошенником". Ему было предъявлено окончательное обвинение.

Кстати, кроме него обвинения предъявляются также трем топ-менеджерам, финансовому директору и руководителю коммерческих проектов бизнесмена.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


"Деньги в котловане": как не стать обманутым дольщиком
Темы Сергей Полонский обманутые дольщики
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Изобретения
Суперэсминец США — дорогущий металлолом?
Бизнес
Под крышей тестя моего…
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Александр Черюканов(Facebook) Миллер объяснил причину рекордных поставок газа в Европу
Наталья Пластун Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Dmitriy Kuznezov Россия не должна потерять Кубу
Иваныч Виктор Янукович рассказал на допросе, кто виновен в разжигании войны на Украине
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?