Обманутые дольщики требуют от бизнесмена Полонского миллиард рублей

Потерпевшие по делу предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в крупном мошенничестве, просят взыскать с него 1,1 млрд рублей. Однако защита бизнесмена планирует уменьшить эту сумму за счет заключения мировых соглашений. Об этом пишет ТАСС.

источник Pravda.Ru

Также, как рассказал адвокат потерпевшего, идет речь о предоставления потерпевшим квартир. Это квартиры, за которые потерпевшие внесли предоплату при долевом строительстве.

Пресненский суд Москвы сегодня перенес на 8 декабря начало слушаний по существу дела в отношении Сергея Полонского. Предприниматель обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

В деле фигурируют два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Вину Полонский не признает и отрицает факт какого-либо мошенничества со своей стороны.

Как ранее писала Правда. Ру, арестовали бизнесмена весной прошлого года в Камбоджи. Полонский бежал из России, был объявлен и международный розыск, но скрылся в Камбоджи, власти которой ранее отказывались выдать преступника нашей стране. Однако позже все-таки задержали, правда, по другому поводу — в связи с нарушением миграционного законодательства страны.

Ранее у Сергея Полонского тоже были проблемы с законом в стране, куда он сбежал. В 2013-м в Камбоджи олигарх сидел в тюрьме. СМИ не раз писали о его жалобах на ужасные условия. В частности, он сообщал об издевательствах. "Десятые сутки Полонский без суда в тюрьме. Они хотели его отравить, при захвате убить. Они забрали его дом и компанию, а теперь измываются в тюрьме", — говорится в письме.

В Россию бизнесмена депортировали в мае 2015-го в одной рубашке и шортах. Ему выдали в СИЗО "Матросская тишина" полагающиеся каждому заключенному предметы первой необходимости в виде постельного белья и гигиенических принадлежностей.

В октябре прошлого года предпринимателя Сергея Полонского "особо крупным мошенником". Ему было предъявлено окончательное обвинение.

Кстати, кроме него обвинения предъявляются также трем топ-менеджерам, финансовому директору и руководителю коммерческих проектов бизнесмена.

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