Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

От сумы да от тюрьмы... Зачем проверять СИЗО?

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Почему российские СИЗО особенно в последнее время стали частым объектом внимания правозащитников? Кому больше нужны такие проверки - представителям ФСИН, задержанным или нам, простым гражданам? Какие нарушения прав человека выявляются посредством таких проверок? Обо всем этом в прямом видеоэфире Pravda.Ru говорим с правозащитником Андреем Бабушкиным.

Напомним, что недавно Общественная наблюдательная комиссия Москвы, которая контролирует соблюдение прав человека в СИЗО, ИВС и колониях, встретилась с руководством УФСИН России по городу Москве. Его новый начальник Сергей Мороз отметил актуальные вопросы, возникающие при исполнении уголовных наказаний, в том числе затронул проблему перелимита в СИЗО Москвы.

Председатель ОНК столицы Вадим Горшенин обозначил острые проблемы деятельности изоляторов, которые требуют первоочередного решения. Он предложил ряд новшеств, в том числе введение хотя бы в порядке эксперимента в одном из СИЗО видеоконференцсвязи для адвокатов и следователей с задержанными.

Учитывая внедрение электронных медицинских карт, Вадим Горшенин также предложил УФСИН подумать о присоединении к этой системе. Тогда подследственным не придется доказывать хронические заболевания для получения лекарств. И это только часть плюсов от более активного внедрения интернета в разветвленной системе правопорядка.

Своим мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился также Петр Скобликов, бывший сотрудник оперативных служб МВД, доктор юридических наук, автор ряда книг о защите пострадавших от преступлений"

"Оправдается ли такое новшество, будет зависеть от многих обстоятельств. Прежде всего такая инициатива предполагает значительные финансовые вливания. Но в российском бюджете нет средств, запланированных под эти цели. Если их изымать из других расходных статей, тогда из каких? То есть, в первую очередь нужны средства.

Позитивный эффект от внедрения электронного оборота был бы, но при условии его оптимальной интеграции в уже имеющиеся обороты. Потому что, если это будет альтернатива, тогда это просто беда. Потому что ввести электронный оборот везде и для каждого все-таки невозможно.

Помимо обучения работников предварительного следствия, прокуратуры и многих других сотрудников, также необходимо обучение и оснащение лиц, которые оказывают юридическую помощь на этом этапе, - защитников, представителей потерпевших", — подчеркнул он. 

Читайте подробнее в материале Электроника разгрузит тюрьмы и снизит расходы

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


От сумы да от тюрьмы... Зачем проверять СИЗО?
Темы тюрьмы криминал общество правозащитники
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Изобретения
Суперэсминец США — дорогущий металлолом?
Бизнес
Под крышей тестя моего…
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Александр Черюканов(Facebook) Миллер объяснил причину рекордных поставок газа в Европу
Наталья Пластун Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Dmitriy Kuznezov Россия не должна потерять Кубу
Иваныч Виктор Янукович рассказал на допросе, кто виновен в разжигании войны на Украине
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?