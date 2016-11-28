От сумы да от тюрьмы... Зачем проверять СИЗО?

Почему российские СИЗО особенно в последнее время стали частым объектом внимания правозащитников? Кому больше нужны такие проверки - представителям ФСИН, задержанным или нам, простым гражданам? Какие нарушения прав человека выявляются посредством таких проверок? Обо всем этом в прямом видеоэфире Pravda.Ru говорим с правозащитником Андреем Бабушкиным.

Напомним, что недавно Общественная наблюдательная комиссия Москвы, которая контролирует соблюдение прав человека в СИЗО, ИВС и колониях, встретилась с руководством УФСИН России по городу Москве. Его новый начальник Сергей Мороз отметил актуальные вопросы, возникающие при исполнении уголовных наказаний, в том числе затронул проблему перелимита в СИЗО Москвы.

Председатель ОНК столицы Вадим Горшенин обозначил острые проблемы деятельности изоляторов, которые требуют первоочередного решения. Он предложил ряд новшеств, в том числе введение хотя бы в порядке эксперимента в одном из СИЗО видеоконференцсвязи для адвокатов и следователей с задержанными.

Учитывая внедрение электронных медицинских карт, Вадим Горшенин также предложил УФСИН подумать о присоединении к этой системе. Тогда подследственным не придется доказывать хронические заболевания для получения лекарств. И это только часть плюсов от более активного внедрения интернета в разветвленной системе правопорядка.

Своим мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился также Петр Скобликов, бывший сотрудник оперативных служб МВД, доктор юридических наук, автор ряда книг о защите пострадавших от преступлений"

"Оправдается ли такое новшество, будет зависеть от многих обстоятельств. Прежде всего такая инициатива предполагает значительные финансовые вливания. Но в российском бюджете нет средств, запланированных под эти цели. Если их изымать из других расходных статей, тогда из каких? То есть, в первую очередь нужны средства.

Позитивный эффект от внедрения электронного оборота был бы, но при условии его оптимальной интеграции в уже имеющиеся обороты. Потому что, если это будет альтернатива, тогда это просто беда. Потому что ввести электронный оборот везде и для каждого все-таки невозможно.

Помимо обучения работников предварительного следствия, прокуратуры и многих других сотрудников, также необходимо обучение и оснащение лиц, которые оказывают юридическую помощь на этом этапе, - защитников, представителей потерпевших", — подчеркнул он.

Читайте подробнее в материале Электроника разгрузит тюрьмы и снизит расходы

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня