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Источник Правда.Ру

В Москве незадачливый угонщик пытался продать краденое авто через 10 минут после преступления

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве удалось задержать угонщика машины благодаря бдительному горожанину. Преступление произошло утром 27 ноября. На улице Вилиса Лациса мужчина избил и связал девушку, чтобы похитить её авто "Ауди-А4". В городе был объявлен план "Перехват", но никаких результатов он не принёс.

Угон машины
Фото: REX

Как пишет Life. ru, угонщика "сдал" полиции бдительный москвич. Он увидел на сайте объявление о продаже авто и приехал посмотреть машину. За новенькую "ауди" продавец просил всего миллион рублей. Покупатель попросил документы на машину, а в них увидел имя настоящей владелицы.

На все вопросы угонщик отвечал, что это якобы его двоюродная сестра, которая находится в больнице и срочно нуждается в деньгах. Покупатель заявил, что знакомый должен привезти ему деньги для покупки. Под этим предлогом он отошёл от машины и позвонил в полицию.

Выяснилось, что 36-летний угонщик из Белгородской области сразу после кражи авто — буквально через 10 минут после преступления — выставил объявление о продаже. Примечательно, что злоумышленник припарковал авто на той же улице, где она была украдена, только не у 11-го, а 25-го дома.

Прибывшие на место по звонку москвича сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Машину вернули владелице.

Курьезы с угонами машины происходят не только с воришками, но даже с законными владельцами. Правда. Ру писала о случае, когда мужчина инсценировал угон собственной машины, чтобы избежать неприятного разговора с женой. Это случилось в Красноярске.

Местный житель, как и полагается, вызвал полицейских. Но стал путаться в показаниях, что и заметили стражи порядка. Позже он признался, что свой ВАЗ он продал на авторынке из-за срочной нужды в деньгах. Но для того, чтобы избежать скандала с супругой, пошел на инсценировку угона.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК России "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Суд приговорил красноярца к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

Кстати, по данным полиции, больше всего угонов совершается летом. Автомобиль проще угнать, потому что он не завален снегом, меньше следов остается, и он проще заводится. А чаще всего угоняют сейчас автомобили корейских фирм: Hyundai Solaris, Kia, Ford Focus. Читайте больше в материале: Низкая цена на автомобиль — повод насторожиться.

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Темы криминал угон машины
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