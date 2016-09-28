Активисты Сахалина сообщили о живодерах, которые издевались над тюленями рядом с заливом Пильтун в Охотском море. Полиция проводит проверку.
"Два человека на моторной лодке на большой скорости вылетали на песчаную косу, на которой отдыхают тюлени, наезжали лодкой на одного из них, пинками сгоняли остальных в воду, выволакивали из-под лодки несчастного тюленя и тоже ногами спихивали его в воду", — сообщается на сайте "Экологической вахты Сахалина".
По словам экологов, фотографии этого варварства прислала группа туристов, которые стали очевидцами. Как стало известно, живодеры ставят сети, перегораживающие пролив и каждое утро ходят на лодке их проверять, каждое утро они пинками разгоняют тюленей с лежбища.
Как сообщают экологи, численность тюленей в этом лежбище на пике — их скапливается до 1700 штук. Его используют три вида настоящих тюленей — ларга, кольчатая нерпа (акиба) и лахтак (морской заяц).
Эксперты утверждают, что такое обращение с тюленями просто смертельно. Если тюленей постоянно сгонять в воду, то их зимний мех не будет нормально развиваться. Не говоря уже о стрессе и травмах. Наезд лодкой на животное может просто физически его уничтожить.
Правоохранительные органы уже приступили к поиску злоумышленников. Преступникам грозит наказание за факт жестокого обращения с животными, а также браконьерского вылова рыбы в проливе Пильтуна.
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