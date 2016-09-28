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Источник Правда.Ру

Полиция ищет сахалинских живодеров, издевавшихся над тюленями

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Активисты Сахалина сообщили о живодерах, которые издевались над тюленями рядом с заливом Пильтун в Охотском море. Полиция проводит проверку.

Полиция ищет сахалинских живодеров, издевавшихся над тюленями

"Два человека на моторной лодке на большой скорости вылетали на песчаную косу, на которой отдыхают тюлени, наезжали лодкой на одного из них, пинками сгоняли остальных в воду, выволакивали из-под лодки несчастного тюленя и тоже ногами спихивали его в воду", — сообщается на сайте "Экологической вахты Сахалина".

По словам экологов, фотографии этого варварства прислала группа туристов, которые стали очевидцами. Как стало известно, живодеры ставят сети, перегораживающие пролив и каждое утро ходят на лодке их проверять, каждое утро они пинками разгоняют тюленей с лежбища.

Как сообщают экологи, численность тюленей в этом лежбище на пике — их скапливается до 1700 штук. Его используют три вида настоящих тюленей — ларга, кольчатая нерпа (акиба) и лахтак (морской заяц).

Эксперты утверждают, что такое обращение с тюленями просто смертельно. Если тюленей постоянно сгонять в воду, то их зимний мех не будет нормально развиваться. Не говоря уже о стрессе и травмах. Наезд лодкой на животное может просто физически его уничтожить.

Правоохранительные органы уже приступили к поиску злоумышленников. Преступникам грозит наказание за факт жестокого обращения с животными, а также браконьерского вылова рыбы в проливе Пильтуна.

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Темы Сахалин насилие экология криминал
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