Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Подмосковье хулиганы с "розочкой" напали на сотрудников Росгвардии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Подмосковье мужчина напал с осколком бутылки на сотрудников Росгвардии. Как сообщает региональное управление СК, следователи возбудили уголовное дело.

В Подмосковье хулиганы с розочкой напали на сотрудников Росгва
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В ночь на субботу, патрулируя улицы поселка Битца, наряд группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области увидел, как трое молодых людей избивают мужчину в районе торгового центра на 32-м км внешней стороны МКАД", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Заметив правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться. Однако, один из них разбив стеклянную бутылку, с осколком напал на росгвардейца. Предупредив хулигана о намерении применить огнестрельное оружие, сотрудник произвел несколько выстрелов в воздух. Однако нападавший не остановился и поранил полицейскому руку. Второй росгвардеец сначала сделал несколько выстрелов в воздух, а затем открыл огонь по ногам злоумышленника и ранил его.

Сообщается, что дело возбудили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, в конце декабря в Новой Москве злоумышленники расстреляли бойцов Росгвардии. Причиной инцидента стало желание строителей, работавших неподалёку, бесплатно получить выпивку. После того как сержант Виктор Глебов был убит, а его товарищ был ранен и не мог оказать сопротивление, мужчины забрали у них табельные пистолет-пулемёт ПП-91 "Кедр" и два пистолета Макарова. По данным ТАСС, восемь подозреваемых в нападении были задержаны и доставлены в отделение полиции. Как они сами пояснили во время допроса, во время ЧП они находились под действием наркотиков. Позже стало известно, что злоумышленники причастны к ограблениям и разбоям.

Ранее в Забайкалье полиция искала подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии и ранении его коллеги, приехавших по вызову в поселок Карымское. Как сообщала Pravda. Ru, наряд полиции вечером 20 ноября выехал по сообщению, что один житель посёлка Карымское Забайкальского края угрожает убийством соседу. Когда полицейские прибыли на адрес, то обнаружили 30-летнего мужчину с ружьём в руках.

"В ответ на просьбу сотрудников положить оружие, мужчина несколько раз выстрелил в правоохранителей из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра. В результате полученного огнестрельного ранения на месте погиб 27-летний сержант полиции, полицейский водитель группы задержания", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

34-летний прапорщик полиции, старший полицейский группы задержания, получил пулю в предплечье. После этого злоумышленник, бросив ружьё, сбежал с места происшествия. По данным правоохранителей, конфликт начал разгораться ещё дома у подозреваемого. Мужчина поругался с женой, взял ружьё и на машине поехал к соседу. Что послужило причиной этому — пока устанавливается.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова, мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам нацгвардии, в результате которой один человек погиб, а второй был ранен, установлен. Это местный житель 1986 года рождения. В МВД также сообщили, что раненому правоохранителю медики оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Полицейский открыл огонь в метро по хулиганам
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Украина
Сработает ли отвлекающий маневр Порошенко?
Читательский топ
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"

Майкл Фэллон пообещал, что слежка за кораблем будет продолжаться "в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании".

Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Экспертное мнение
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Мир
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Украина
В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы

У хозяина Европы в Вашингтоне поменялся вкус, ему не нужны те, чья национальная идея — ненависть к России. Его лозунг: "А чем ты пригодился США?" Европейцы переобуваются на ходу и хотят дружить с РФ. Что же, мы помним времена Антанты и не прочь дружить с сильными мира сего, но не с теми, кто оскорблял россиян и демонизировал нашего президента.

Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Министерство обороны
Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке

Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.

Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Общество
Семья сбежала из "сексуально распущенной" Европы в российскую глубинку
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Серёга RU У Исаакия собралось 2 тысячи противников передачи храма РПЦ
vkontakte_17295108 Хранить и помнить
Виктор Сел Сладкая месть: Порошенко оставил Россию без "Рошена"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Сергей Краснов(Facebook) Дети олигархов. Что они думают о нас?
Сергей Краснов(Facebook) Дети олигархов. Что они думают о нас?
Алексей Тугаринов ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
RussianVasya В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?