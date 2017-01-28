В Подмосковье хулиганы с "розочкой" напали на сотрудников Росгвардии

В Подмосковье мужчина напал с осколком бутылки на сотрудников Росгвардии. Как сообщает региональное управление СК, следователи возбудили уголовное дело.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В ночь на субботу, патрулируя улицы поселка Битца, наряд группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области увидел, как трое молодых людей избивают мужчину в районе торгового центра на 32-м км внешней стороны МКАД", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Заметив правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться. Однако, один из них разбив стеклянную бутылку, с осколком напал на росгвардейца. Предупредив хулигана о намерении применить огнестрельное оружие, сотрудник произвел несколько выстрелов в воздух. Однако нападавший не остановился и поранил полицейскому руку. Второй росгвардеец сначала сделал несколько выстрелов в воздух, а затем открыл огонь по ногам злоумышленника и ранил его.

Сообщается, что дело возбудили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, в конце декабря в Новой Москве злоумышленники расстреляли бойцов Росгвардии. Причиной инцидента стало желание строителей, работавших неподалёку, бесплатно получить выпивку. После того как сержант Виктор Глебов был убит, а его товарищ был ранен и не мог оказать сопротивление, мужчины забрали у них табельные пистолет-пулемёт ПП-91 "Кедр" и два пистолета Макарова. По данным ТАСС, восемь подозреваемых в нападении были задержаны и доставлены в отделение полиции. Как они сами пояснили во время допроса, во время ЧП они находились под действием наркотиков. Позже стало известно, что злоумышленники причастны к ограблениям и разбоям.

Ранее в Забайкалье полиция искала подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии и ранении его коллеги, приехавших по вызову в поселок Карымское. Как сообщала Pravda. Ru, наряд полиции вечером 20 ноября выехал по сообщению, что один житель посёлка Карымское Забайкальского края угрожает убийством соседу. Когда полицейские прибыли на адрес, то обнаружили 30-летнего мужчину с ружьём в руках.

"В ответ на просьбу сотрудников положить оружие, мужчина несколько раз выстрелил в правоохранителей из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра. В результате полученного огнестрельного ранения на месте погиб 27-летний сержант полиции, полицейский водитель группы задержания", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

34-летний прапорщик полиции, старший полицейский группы задержания, получил пулю в предплечье. После этого злоумышленник, бросив ружьё, сбежал с места происшествия. По данным правоохранителей, конфликт начал разгораться ещё дома у подозреваемого. Мужчина поругался с женой, взял ружьё и на машине поехал к соседу. Что послужило причиной этому — пока устанавливается.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова, мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам нацгвардии, в результате которой один человек погиб, а второй был ранен, установлен. Это местный житель 1986 года рождения. В МВД также сообщили, что раненому правоохранителю медики оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!