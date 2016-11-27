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Источник Правда.Ру

В Воронеже водитель и двое пьяных мужчин устроили "GTA offline"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Воронеже 26 ноября конфликт между пешеходами и автомобилистом обернулся стрельбой и ДТП с пострадавшим.

В Воронеже водитель и двое пьяных мужчин устроили GTA offline
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает местное СМИ "Моё Online", инцидент произошел на ул. Боярской в микрорайоне Отрожка. По словам одного из свидетелей, двое пьяных парней, качаясь, шли по дороге и мешали движению. Водитель на "Ауди" чуть не сбил эту компанию, после чего молодые люди стали кричать вслед автомобилисту и требовать, чтобы он остановился.

Водитель притормозил и пригрозил пистолетом, сказав, что таких пешеходов надо расстреливать. Молодые люди тут же подбежали к машине, выбили у водителя пистолет и стали избивать мужчину. Завязалась потасовка. В итоге автомобилисту удалось воспользоваться своим пневматическим пистолетом, он выстрелил в лицо одному из молодых людей, но не попал.

Очевидцы решили вмешаться в потасовку, у стрелявшего удалось отнять пистолет. Тогда мужчина сел за руль своей машины и попытался уехать, но избитые парни встали на пути автомобиля. В итоге одному из дебоширов машина проехала по ноге. В итоге водителя "Ауди" вытащил полицейский, прибывший на место драки. Иномарка, оказавшись без управления, врезалась в дерево.

На место происшествия приехала скорая, молодого человека с травмированной ногой госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что пока по данному факту проводится проверка. Стражи порядка еще не готовы сказать, кто же виноват в конфликте и какую ответственность понесут его участники.

Напомним, в конце августа на одной из центральных улиц Краснодара произошла потасовка между участниками велопарада и людьми на роликах.

По данным местных СМИ, спустя 10 минут после начала велопробега, полицейские получили жалобу со стороны нескольких велосипедистов и роллеров, которые сообщили о возникшем конфликте. Правоохранители обнаружили одного из участников потасовки, 17-летнего молодого человека, с окровавленным лицом, а также более десятка других участников драки с повреждениями различной степени тяжести.

Пострадавших оперативно доставили в отделение полиции и провели допрос, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Обе стороны озвучили диаметрально противоположные версии конфликта. Согласно показаниям велосипедистов, их колонна двигалась в районе улицы Советской, когда перед ними появились группа людей на роликах. Организатор парада попросил их не препятствовать движению, в ответ на данную просьбу его толкнула девушка он упал вместе с велосипедом и сломал зеркало. Через несколько кварталов конфликтная ситуация повторилась.

Однако роллеры рассказали иную версию произошедшего. По словам пострадавшего подростка, они спокойно стояли в стороне, когда велосипедист налетел прямо на него. В тот момент, когда юноша пытался встать, велосипедист якобы ударил его по лицу оторвавшимся зеркалом. По данным пострадавшего, тот человек, который совершил нападение, был организатором парада.

На данный момент полиция Краснодара проводит доследственную проверку. Родители подростка доставили его в больницу для того, чтобы снять побои, однако документы по итогам осмотра правоохранительные органы все еще не получили.

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Темы драка Воронеж криминал
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