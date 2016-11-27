У безработной в Москве похитили деньги и ценности на 17 миллионов рублей

Двое неизвестных похитили из квартиры безработной жительницы Москвы деньги и ценности на сумму 17 миллионов рублей.

Фото: АР

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в полицию обратилась 34-летняя безработная жительница Москвы, проживающая в одном из многоквартирных домов на Балтийской улице района Аэропорт. 26 ноября неизвестные взломали дверь и проникли в квартиру потерпевшей. Налетчики похитили сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения.

"Установлено, что двое неизвестных, взломав дверь, проникли в её квартиру, откуда похитили сейф, в котором находилась валюта, ювелирные украшения, после чего скрылись", — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Согласно заявлению потерпевшей, ущерб от действий злоумышленников составил около 16,740 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как уберечь свое жилье от воров? Какие существует простые способы защиты от взлома квартиры? Об этом рассказал ранее Pravda.Ru начальник пункта централизованной охраны №4 Москвы Алексей Семенуха.

— В первую очередь, если ваша квартира находится первом, втором или последних этажах, естественно, решетки. Желательно, чтобы они стояли внутри стеклопакета либо внутри квартиры. Хотя не каждый готов на такое эстетическое решение. Дело в том, что если решетка находится внутри, то вначале происходит разбитие стекла, на что датчик уже срабатывает. А если решетка — снаружи, ее просто могут в ночное время или в праздники, когда людям не до этого, выдернуть привязанным к машине тросом.

А если решетка внутри квартиры, значит сначала нужно разбить окно. И уже сигнал пошел на пункт охраны. Значит — времени разбираться с этой решеткой у преступников уже нет. Так же и с дверьми.

Желательно установить две двери. Первая — более хлипкая дверь, но подключенная к отделу охраны на пульт. Она — как контрольная панель, можно сказать. Взломали — сигнал сразу пошел. А вторая дверь — уже более усиленная, с замками нормальными, сложными для проникновения. Пока будут возиться злоумышленники со второй дверью, группа задержания уже будет к ним ехать.

Когда человек пишет заявление, что хочет поставить свою квартиру на централизованную охрану, к нему выезжает инспектор отдела охраны, осматривает, составляет протокол рабочей встречи, акт осмотра, все фиксируется, что предложено клиенту, от чего он отказался, на что согласился. Все это отражается также в оперативной карточке, чтобы максимальная информация была о местах проникновения и заблокированных местах. Специалист сообщает владельцу, как преступники могут проникнуть в квартиру, и даются рекомендации, как от этого лучше обезопаситься.

Помимо первых и последних этажей, проще проникнуть в квартиры, которые находятся рядом с козырьком подъезда, пожарными лестницами, газовыми трубами, какими-то строениями. Бывает, что рядом, например, магазин построили. Преступники могут воспользоваться широкой вентиляционной шахтой, бывает, что злоумышленники проникают с помощью специального альпинистского снаряжения.

Датчики движения рекомендуется в такие квартиры ставить, потому что минуя дверь можно попасть в квартиру. Все это, когда происходит первичный осмотр, инспектор сообщит и порекомендует, какие меры лучше принять.

— Что еще можно порекомендовать нашим зрителям, как они могут себя обезопасить?

— Дружить с соседями. К сожалению, сейчас многие люди даже не знают, как соседей-то зовут. Но если с соседями хорошие, дружеские отношения, то надо их предупреждать при отъезде, что вас не будет. Им даже лучше ключи от квартиры оставить. Мало ли что может произойти: затопление или еще что-нибудь, какие-то подозрения, что что-то не то с квартирой.

Также — ключи от почтового ящика, чтобы давать наводку злоумышленникам, если полный ящик полон макулатуры. Стикеры на квартиры клеят с предложением разных услуг. Тоже надо попросить это обрывать, чтобы не показывать, что в квартире никого нет.

Не надо дома хранить драгоценности, хотя бы на время отъезда их убирать в надежное место, например, в банковские ячейки. Можно на месяц заключить договор на охрану. Это не так дорого стоит, но зато будете уверены, что по приезду все ваши деньги и ценности будут на месте.

Конечно, не надо афишировать, если у вас появились деньги или что-то особо ценное. Часто бывает, что человек выиграл в лотерею, от радости голова кругом пошла, и он на каждом углу кричит об этом: Куча денег дома! Он сам привлекает внимание.