В городе Новоуральск Свердловской области молодой человек три раза выстрелил в соседа из арбалета и ударил ножом его супругу. Злоумышленник утверждает, что таким образом решил отомстить соседям за шумное поведение.
Как сообщает издание E1, шум из квартиры соседей помешал двадцатилетнему местному жителю играть в компьютерную игру. Он выстрелил в соседа из своего арбалета, а потом вытащил из квартиры его супругу и нанёс один удар ножом. 37-летний пострадавший сам схватил стрелка, после на помощь подоспели соседи, которые и вызвали полицию.
Как сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области, задержанный пояснил, что пытался убить своего соседа из личных неприязненных отношений. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пострадавших соседей доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Ранее Правда.Ру писала, что в Иваново слишком громкий телевизор довел соседей до уголовного дела. 33-летний житель Иваново обратился в полицию за помощью. Неизвестные лица проникли в его коммунальную квартиру на проспекте Ленина, избили его друга и пытались похитить телевизор стоимостью 20 000 рублей.
Как выяснила следственно-оперативная группа, во время отсутствия хозяина в квартире находился его друг. В дверь позвонили неизвестные и попросили не шуметь. Мужчина открыл дверь, после чего произошел конфликт. Как сообщает издание "БЕЗФОРМАТА.ru", один из нежданных гостей начал избивать мужчину, а второй зашел в комнату и похитил телевизор. Однако пострадавшему удалось его остановить. Мужчина отобрал имущество друга и заперся в квартире.
Следствию удалось установить личность одного из злоумышленников и задержать его. Им оказался ранее не судимый 24-летний сосед по дому. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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