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Источник Правда.Ру

Уральский геймер расстрелял соседей из арбалета за шум воды

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В городе Новоуральск Свердловской области молодой человек три раза выстрелил в соседа из арбалета и ударил ножом его супругу. Злоумышленник утверждает, что таким образом решил отомстить соседям за шумное поведение.

Уральский геймер расстрелял соседей из арбалета за шум воды

Как сообщает издание E1, шум из квартиры соседей помешал двадцатилетнему местному жителю играть в компьютерную игру. Он выстрелил в соседа из своего арбалета, а потом вытащил из квартиры его супругу и нанёс один удар ножом. 37-летний пострадавший сам схватил стрелка, после на помощь подоспели соседи, которые и вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области, задержанный пояснил, что пытался убить своего соседа из личных неприязненных отношений. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пострадавших соседей доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Правда.Ру писала, что в Иваново слишком громкий телевизор довел соседей до уголовного дела. 33-летний житель Иваново обратился в полицию за помощью. Неизвестные лица проникли в его коммунальную квартиру на проспекте Ленина, избили его друга и пытались похитить телевизор стоимостью 20 000 рублей.

Как выяснила следственно-оперативная группа, во время отсутствия хозяина в квартире находился его друг. В дверь позвонили неизвестные и попросили не шуметь. Мужчина открыл дверь, после чего произошел конфликт. Как сообщает издание "БЕЗФОРМАТА.ru", один из нежданных гостей начал избивать мужчину, а второй зашел в комнату и похитил телевизор. Однако пострадавшему удалось его остановить. Мужчина отобрал имущество друга и заперся в квартире.

Следствию удалось установить личность одного из злоумышленников и задержать его. Им оказался ранее не судимый 24-летний сосед по дому. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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Темы Урал криминал происшествия
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