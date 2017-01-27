За обещание взятки хотят сажать

Ввести уголовную ответственность за обещание взятки предложил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Мы сейчас имеем абсурдную ситуацию. Обещание взятки признаётся приготовлением к преступлению, которое наказуемо только в случаях, если дело касается тяжкой или особо тяжкой статьи, то есть от 5 лет и более. Что же касается коррупционных деяний, то за многие из них санкции не превышают 5 лет лишения свободы. А это означает, что предложение или обещание этой взятки не наказуемо", — цитирует его Парламентская газета

Депутат отметил, что именно с обещания дать взятку и начинается любое коррупционное преступление. Поэтому важно еще на первом этапе пресекать это.

Парламентарий отметил, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже готовится такой законопроект.

Напомним, накануне начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов на коллегии главка затронул тему борьбы с коррупцией, отметив, что средний размер взятки в столице увеличился более чем в 2,5 раза, превысив сумму в 2 миллиона рублей. Также в 2,5 раза возросло число зафиксированных случаев получения взятки в особо крупном размере. При этом статистика выявленных МВД крупных экономических преступлений показала, что их стало больше почти на четверть.

Кстати, накануне заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области Александр Бутковский также сообщил о значительном росте средней суммы взятки должностному лицу в Подмосковье — сразу в 3,5 раза. По его данным, озвученным на круглом столе в Мособлдуме, средняя сумма взятки за прошлый год возросла в 3,5 раза и составила свыше 1 миллиона рублей.

А ранее в ходе соцопроса россияне рассказали, какое наказание считают справедливым для взяточников. Выяснилось, что самым адекватным наказанием за дачу взятки для физических лиц среди 38% россиян считается штраф, превышающий размер взятки, для организаций — тотальная проверка деятельности компании (37%)

Согласно исследованию, размышляя о мерах наказания для людей, дающих взятки, другие меры считаются менее адекватными: запрет занимать руководящие должности (28%), тюремное заключение (20%), конфискация имущества (19%), административное взыскание (18%), общественные работы (15%), смертная казнь (3%).

Как передает REGNUM, более половины жителей России с одобрением относятся к арестам чиновников за взяточничество. Так, они считают правильным арест бывших губернаторов Гайзера (55%), Белых (60%), Хорошавина (62%), а также бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (66%) и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (67%). Доли неодобрения фактов названных арестов крайне невелики: от 2 до 4%.

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