Отец-садист "учил" дочь русскому языку с помощью игл и мата

Садистскими методами воспитания жителя Медыни Калужской области заинтересовались следователи. Мужчина истязал свою 11-летнюю дочь. Как сообщает пресс-служба СУ следственного комитета России по региону, он систематически избивал ребенка ремнем, шнуром, кулаком и полотенцем.

источник Pravda.Ru

Кроме того, он заставлял девочку колоть свое тело иглой периодичностью каждый час, высказывал словесные оскорбления, а также иным образом причинял дочери физические и психические страдания. Наличие телесных повреждений у ребенка заметили учителя школы, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Отцу-садисту уже предъявили обвинение. Свою вину он не признает.

Как ранее сообщала Правда.Ру еще один шокирующий случай произошел в брюссельской коммуне Сент-Жосс-тен-Нод. 6-летнего мальчика около 15 часов продержали на балконе за то, что он попросил поесть. Об этом сообщил телеканал RTL.

Ребенка наказали мать и отчим. Мальчик, на котором была только пижама, пробыл на холоде с 5 часов утра до 8 часов вечера. Спустя такой промежуток времени на место прибыла бригада медиков, которая забрала мальчика в тяжелом состоянии в больницу. Ребенок не только замерз, но и был очень истощен, а когда его забирали, он был без сознания.

В конце декабря СМИ сообщили подробности по делу о россиянке, которая забила до смерти дочку. Жительница Калужской области, которая является главным фигурантом дела об убийстве четырехлетней приемной дочери, признана вменяемой и останется под стражей до марта 2017 года, сообщил официальный представитель регионального управления СК РФ.

По версии следствия, 28-летняя жительница города Людиново в сентябре до смерти забила "на почве внезапно возникшей ненависти" свою четырехлетнюю приемную дочь. После убийства, считает СК, женщина и ее 32-летний муж вывезли тело девочки в лес и захоронили. Затем супруги сообщили в полицию об исчезновении дочери. За убийство ребенка женщине грозит пожизненное лишение свободы. Вскоре к обвинению в убийстве следователи добавили еще одно — истязание. Выяснилось, что издевательства над ребенком были систематическими, в частности, девочку били за то, что она "справляла естественные надобности в штаны".

Напомним, летом этого года в нашей стране приняли закон об уголовной ответственности родителей за наказание детей.

К сожалению, нередки случаи, когда дети получают тяжелые травмы и даже гибнут в результате не только жестокости, но и обычного недосмотра родителей.

В январе полуторагодовалый малыш умер от ожогов после того, как мать оставила его в ванной без присмотра. Это случилось в Бийске. Мальчик скончался от значительных ожогов в больнице в тот же день. Почему ребенок остался один в ванной и кто виновен в его смерти, предстоит выяснить следователям.

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