В Нижнем Новгороде каратист раздробил череп школьнику за одноклассницу

В одной из школ Нижнего Новгорода два старшеклассника подрались из-за девушки. В ходе потасовки 16-летний профессиональный каратист неоднократно ударил коленом своего соперника в голову и полностью раздробил ему лобную кость.

Драку школьников остановил случайный прохожий, который разнял мальчиков. Пострадавший ученик доставлен в реанимацию, где им занимаются врачи. Сообщается, что для полного восстановления ему потребуется помощь нейрохирургов.

Как сообщает newinform. com, состояние пострадавшего крайне тяжелое. В отношении каратиста возбуждено уголовное дело, подросток находится под домашний арестом.

Отметим, убийства и вспышки насилия в учебных заведениях за последние 15 лет стали довольно распространенным явлением. Причиной таких поступков могут быть сложные отношения с родителями, педагогами, сверстниками, плохие оценки, трудности в личной жизни и многое другое… Иногда это является просто способом выпустить пар. Юному убийце кажется, что ему станет лучше, если он уничтожит других людей.

Ранее стало известно, что 13-летнего подростка из Красноярска, зарезавшего своего сверстника из-за конфликта в социальной сети, по решению Свердловского районного суда поместят на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская, семиклассник поссорился с одноклассниками из-за оскорблений в соцсетях. Подростки встретились во дворе дома на Судостроительной улице 9 октября. В ходе разговора инициатор ссоры неожиданно достал складной нож и нанес им однокласснику удар в грудную клетку. Школьник попытался убежать, но не смог из-за большой кровопотери. Врачи скорой помощи пытались оказать ему помощь, но подросток скончался на месте.

В сентябре в Якутии 17-летний школьник и его 18-летний сообщник убили 49-летнего мужчину и его 23-летнего племянника. Нападавшие сразу скрылись после совершения преступления. Тела убитых обнаружил сосед, он и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

"В двойном убийстве подозреваются двое юношей, один из которых обнаружен на берегу реки Яна в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы. Ему оказывают медицинскую помощь. Установлено, что ранее он был судим за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Ведется розыск его сообщника, которым, по данным следствия, является 17-летний школьник, ранее судимый за кражи и угоны", — приводит ТАСС сообщение полиции Верхоянского района Якутии.

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