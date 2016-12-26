Уральские уголовники забили музыканта гитарой за отказ петь шансон

В Екатеринбурге трое уголовников жестоко избили мужчину гитарой. Инцидент произошёл между жильцами общежития на улице Машинной, драка попала на камеры видеонаблюдения.

По словам потерпевшего Андрея Лутфулина, не так давно у него погибла сестра в автокатастрофе. И когда сосед по общежитию Артём Андреевский попросил денег взаймы, Лутфулин решил купить ему и его друзьям спиртного, чтобы помянули родственницу.

"Мы вместе выпили. На кухне также был приятель Андрея, который попросил принести гитару. Я спел им песни Михайлова, Розенбаума "Заходи на огонёк", им очень понравилось. Когда я решил уходить, приятель Андреевского по фамилии Самаркин сказал мне: "Ты куда собрался, ты сейчас будешь нам песни петь"", — рассказал Лайфу потерпевший.

Между ними началась драка. К делу подключились и приятели Самаркина, которые нанесли Лутфулину несколько ударов гитарой.

Мужчину пришлось оперировать. "Мы написали заявление в полицию, потом обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Прошло уже больше месяца, но никто уголовное дело так и не возбудил", — поделился Андрей.

Как сообщила руководитель пресс-группы УМВД Екатеринбурга Ирина Бучельникова в УМВД, сейчас пострадавший направлен на повторное медицинское освидетельствование, материал продлен ещё на 30 суток, а пока возбуждено только административное дело о нанесении побоев.

Ранее Pravda.Ru писала, что в городе Оха 20 ноября был обнаружен труп женщины, погибшая в компании четырёх знакомых распивала спиртное на протяжении нескольких недель. Хозяин квартиры похвастался травматическим пистолетом, из которого позже гости стали стрелять по стенам квартиры. Позже между подозреваемым и убитой возник спор, возможно ли из данного оружия убить человека. Принципиальные спорщики поставили на кон по три тысячи рублей и разрешили спор практически. Подозреваемый подошёл к женщине и выстрелил ей в голову, последняя скончалась на месте. Собутыльники вынесли труп на балкон и выбросили на улицу. Как сообщили в следственном комитете, подозреваемый задержан.

Летом, в Москве двое дворников были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после пьяной потасовки работников хозяйственной службы столицы, в ходе которой погиб один человек.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу у общежития между работниками ГБУ (государственного бюджетного учреждения) после распития спиртных напитков в результате внезапно возникших неприязненных отношений произошла драка, в результате которой пострадали механик учреждения и механизатор, 38-летний мужчина, который впоследствии скончался в больнице от полученных телесных повреждений", — прокомментировал ситуацию представитель полиции РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на данный момент по подозрению в причинении телесных повреждений задержаны двое мужчин 31-летнего возраста, которые являются сотрудниками учреждения.

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