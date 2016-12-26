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Источник Правда.Ру

Уральские уголовники забили музыканта гитарой за отказ петь шансон

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Екатеринбурге трое уголовников жестоко избили мужчину гитарой. Инцидент произошёл между жильцами общежития на улице Машинной, драка попала на камеры видеонаблюдения.

Уральские уголовники забили музыканта гитарой за отказ петь шан

По словам потерпевшего Андрея Лутфулина, не так давно у него погибла сестра в автокатастрофе. И когда сосед по общежитию Артём Андреевский попросил денег взаймы, Лутфулин решил купить ему и его друзьям спиртного, чтобы помянули родственницу.

"Мы вместе выпили. На кухне также был приятель Андрея, который попросил принести гитару. Я спел им песни Михайлова, Розенбаума "Заходи на огонёк", им очень понравилось. Когда я решил уходить, приятель Андреевского по фамилии Самаркин сказал мне: "Ты куда собрался, ты сейчас будешь нам песни петь"", — рассказал Лайфу потерпевший.

Между ними началась драка. К делу подключились и приятели Самаркина, которые нанесли Лутфулину несколько ударов гитарой.

Мужчину пришлось оперировать. "Мы написали заявление в полицию, потом обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Прошло уже больше месяца, но никто уголовное дело так и не возбудил", — поделился Андрей.

Как сообщила руководитель пресс-группы УМВД Екатеринбурга Ирина Бучельникова в УМВД, сейчас пострадавший направлен на повторное медицинское освидетельствование, материал продлен ещё на 30 суток, а пока возбуждено только административное дело о нанесении побоев.

Ранее Pravda.Ru писала, что в городе Оха 20 ноября был обнаружен труп женщины, погибшая в компании четырёх знакомых распивала спиртное на протяжении нескольких недель. Хозяин квартиры похвастался травматическим пистолетом, из которого позже гости стали стрелять по стенам квартиры. Позже между подозреваемым и убитой возник спор, возможно ли из данного оружия убить человека. Принципиальные спорщики поставили на кон по три тысячи рублей и разрешили спор практически. Подозреваемый подошёл к женщине и выстрелил ей в голову, последняя скончалась на месте. Собутыльники вынесли труп на балкон и выбросили на улицу. Как сообщили в следственном комитете, подозреваемый задержан.

Летом, в Москве двое дворников были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после пьяной потасовки работников хозяйственной службы столицы, в ходе которой погиб один человек.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу у общежития между работниками ГБУ (государственного бюджетного учреждения) после распития спиртных напитков в результате внезапно возникших неприязненных отношений произошла драка, в результате которой пострадали механик учреждения и механизатор, 38-летний мужчина, который впоследствии скончался в больнице от полученных телесных повреждений", — прокомментировал ситуацию представитель полиции РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на данный момент по подозрению в причинении телесных повреждений задержаны двое мужчин 31-летнего возраста, которые являются сотрудниками учреждения.

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Темы драка криминал Екатеринбург
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