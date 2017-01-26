В Москве в 2016 году поймали пять воров в законе

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Полиция Москвы в прошлом году задержала пять воров в законе. Также удалось пресечь деятельность девяти банд. Об этом сообщил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов на коллегии главка.

Напомним, летом прошлого года в Москве был задержан неоднократно судимый "вор в законе" Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой. Калашову вменяли организацию вымогательства крупной денежной суммы у владельца ресторана "Элемент", возле которого 14 декабря прошлого года произошла перестрелка между двумя группами людей. Как сообщалось, в результате происшествия погибли два человека, семь были госпитализированы, еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Также Олег Баранов сообщил о снижении числа преступлений в столице. Их стало меньше на 10,9 процента. По данным ведомства, более чем на 19 процентов снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Почти на 12 процентов сократилось число погибших от рук злоумышленников.

На заседании Баранов затронул и тему борьбы с коррупцией, отметив, что средний размер взятки в столице увеличился более чем в 2,5 раза, превысив сумму в 2 миллиона рублей. Также в 2,5 раза возросло число зафиксированных случаев получения взятки в особо крупном размере. При этом статистика выявленных МВД крупных экономических преступлений показала, что их стало больше почти на четверть.

Кстати, накануне заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области Александр Бутковский также сообщил о значительном росте средней суммы взятки должностному лицу в Подмосковье — сразу в 3,5 раза. По его данным, озвученным на круглом столе в Мособлдуме, средняя сумма взятки за прошлый год возросла в 3,5 раза и составила свыше 1 миллиона рублей.

Кроме того, стало известно, что незадолго до выборов в Госдуму была пресечена деятельность террористической группы, планировавшей теракты в Москве.

"В преддверии выборов сотрудниками главного управления МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области пресечена деятельность группы из восьми лиц, причисляющих себя к террористической организации, члены которой планировали совершить теракты на территории города", — сказал Баранов.

Он также заявил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве в 2016 году выросла на 86%. При этом Баранов отметил, что количество преступлений экстремистской направленности в столице снизилось в прошлом году на 14% по сравнению с 2015 годом.

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