Шесть человек, среди которых 12-летняя девочка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла во время траурной церемонии в Чикаго (США, штат Иллинойс).
По данным газеты Chicago Tribune, пострадавшие доставлены в госпиталь, они получили ранения разной степени тяжести, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.
По версии следствия, стрельбу устроили члены городской банды, которые хотели расправиться с одним из участников церемонии. Его имя числится среди раненых. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Задержать подозреваемых пока не удалось.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании ABC заявил, что ситуация в криминальном Чикаго сравнима с тем, что происходит в Афганистане. Согласно данным Федерального бюро расследования США, в 2016 году в городе зарегистрировано наибольшее количество случаев стрельбы и убийств по сравнению с другими американскими городами, при этом уровень раскрываемости подобных преступлений там весьма низок.
Отметим, Чикаго по праву считается лидером среди американских городов по количеству совершенных преступлений с применением огнестрельного оружия. На конец 2015 года в городе насчитали 2986 пострадавших, которые получили огнестрельные ранения. В прошлом году цифры выросли еще.
Ранее министерство юстиции США признало, что долгие годы в Чикаго допускались серьезнейшие нарушения прав человека в результате системных недостатков в организации работы местного полицейского департамента. Агентство Associated Press сообщало, что полиция города давно славится жестокостью, особенно по отношению к меньшинствам. По мнению минюста, в городе не обучают полицейских "методам деэскалации конфликтов", а также "не проводят реальные расследования случаев применения силы".
Расследование в отношении полицейского департамента Чикаго было начато в 2015 году после нашумевшего инцидента с убийством полицией чернокожего подростка Лакуана Макдональда. Согласно записи видеорегистратора в патрульной машине, белый полицейский расстрелял его в спину, выпустив 16 пуль, хотя Макдональд не нападал на него, а пытался убежать. В руках у подростка был сложенный перочинный нож. Инцидент, происшедший в 2014 году, и вызвал в городе протесты.
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