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Источник Правда.Ру

У двух безработных москвичей угнали Lexus и Land Cruiser

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

У двух безработных жителей столицы угнали элитные внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570. Стоимость Land Cruiser оценена в 3,6 миллиона рублей, Lexus — 4,5 миллиона.

У двух безработных москвичей угнали Lexus и Land Cruiser
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщил РИА Новости представитель столичного главка МВД, безработный хозяин Land Cruiser обратился в полицию накануне утром. По его словам, неизвестные угнали его автомобиль от дома 5, корпус 4 по улице Теплый Стан.

Второе сообщение поступило вечером 25 января. По словам 26-летнего безработного, проживающего в одном из кварталов Капотни, кто-то угнал его Lexus LX570 стоимостью около 4,5 миллиона рублей. На данный момент возбуждены уголовные дела.

Напомним, не так давно двое неизвестных похитили из квартиры безработной жительницы Москвы деньги и ценности на сумму 17 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в полицию обратилась 34-летняя безработная жительница Москвы, проживающая в одном из многоквартирных домов на Балтийской улице района Аэропорт. 26 ноября неизвестные взломали дверь и проникли в квартиру потерпевшей. Налетчики похитили сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения.

"Установлено, что двое неизвестных, взломав дверь, проникли в её квартиру, откуда похитили сейф, в котором находилась валюта, ювелирные украшения, после чего скрылись", - приводит ТАСС сообщение правоохранителей. Согласно заявлению потерпевшей, ущерб от действий злоумышленников составил около 16,740 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Летом 2016 года в Москве неизвестные ограбили безработного москвича на 8 миллионов рублей. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы. Двое грабители украли у жителя столицы крупную сумму, после чего избили свою жертву и уехали с места преступления на автомобиле. Потерпевший был госпитализирован, но, по замечанию врачей, травмы москвича были не очень серьезными. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

Pravda.Ru уже неоднократно писала о том, что жертвами грабителей становятся безработные москвичи — воры пробираются к ним в дома, выносят ценности, деньги или угоняют их машины.

В прошлом году безработная жительница столицы в одночасье лишилась крупных накоплений. Неизвестные обокрали ее квартиру на западе Москвы, похитив деньги и драгоценности на сумму около 26 миллионов рублей.

Еще один безработный москвич пострадал от грабителей на сумму 6 миллионов долларов и 7 миллионов евро.

А в июне у элитного жилого комплекса на западе столицы был похищен внедорожник стоимостью 6 миллионов рублей, владелицей которого была также безработная москвичка.

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