Украинки набили интимные места наркотиками для "прорыва" в Крым

Сотрудники МВД России пресекли канал поставки наркотиков из Украины в Крым. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, порядка тысячи доз экстракционного опия стоимостью 7,5 тысяч долларов не допустили на полуостров.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на данные полиции, канал поставки опия с территории Украины наладил неоднократно судимый 30-летний житель полуострова, а поставлял их ему гражданин незалежной. Полицией была выявлена вся преступная схема и установлены ее участники.

Правоохранители задержали наркоторговцев с поличным в пункте пропуска "Армянск". После пересечения госграницы группой лиц, в числе которых были две девушки, их направили на тщательный досмотр. Наркотики были расфасованы в пять контейнеров изготовленных из презервативов и спрятанных в нижнем белье в естественных полостях и обильно пересыпаны молотым кофе, чтобы предотвратить их обнаружение служебной собакой.

Сейчас все участники преступной группы арестованы, возбуждено уголовное дело.

По словам журналиста Pravda. Ru Ивана Скоробогатова, наркотики во время войны — такая же необходимость, как и оружие. Как правило, наркотики используются для обезболивания после ранений. Украинские паблики соцсетей завалены объявлениями о купле-продаже наркотических препаратов. Более того, минобороны Украины в августе прошлого года заявило о необходимости поменять более легкий буторфанол на морфин. При этом — никаких лицензий.

Такая ситуация — это просто золотое дно для дилеров, которые тут же опутали сетью всю Украину. Означает ли это, что министерство обороны в доле? Голословно обвинять не будем, но последние скандалы вполне могут свидетельствовать о настоящем сговоре силовиков и наркодилеров.

Информация о том, что с базы "Правого сектора"(запрещено в РФ) уже давно и в больших количествах пропадают наркотические препараты, в то время как раненым их не выдают, подтверждают и другие источники, в том числе и бывшие "правосеки". Украина стала эдаким центром наркоторговли, в том числе и перевалочным пунктом, — война все списывает. Ведь, как сообщают в пабликах, с морфином и его производными украинским военным помогают многие государства, в том числе и европейские.

Поэтому вполне возможно, что на Украине в ближайшее время торговля наркотиками станет еще одним процветающим видом деятельности, как сейчас незаконная торговля оружием. Вот, как говорится, и все "реформы киевской власти"

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