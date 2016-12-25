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Источник Правда.Ру

Украинки набили интимные места наркотиками для "прорыва" в Крым

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники МВД России пресекли канал поставки наркотиков из Украины в Крым. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, порядка тысячи доз экстракционного опия стоимостью 7,5 тысяч долларов не допустили на полуостров.

Украинки набили интимные места наркотиками для прорыва в Крым

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на данные полиции, канал поставки опия с территории Украины наладил неоднократно судимый 30-летний житель полуострова, а поставлял их ему гражданин незалежной. Полицией была выявлена вся преступная схема и установлены ее участники.

Правоохранители задержали наркоторговцев с поличным в пункте пропуска "Армянск". После пересечения госграницы группой лиц, в числе которых были две девушки, их направили на тщательный досмотр. Наркотики были расфасованы в пять контейнеров изготовленных из презервативов и спрятанных в нижнем белье в естественных полостях и обильно пересыпаны молотым кофе, чтобы предотвратить их обнаружение служебной собакой.

Сейчас все участники преступной группы арестованы, возбуждено уголовное дело.

По словам журналиста Pravda. Ru Ивана Скоробогатова, наркотики во время войны — такая же необходимость, как и оружие. Как правило, наркотики используются для обезболивания после ранений. Украинские паблики соцсетей завалены объявлениями о купле-продаже наркотических препаратов. Более того, минобороны Украины в августе прошлого года заявило о необходимости поменять более легкий буторфанол на морфин. При этом — никаких лицензий.

Такая ситуация — это просто золотое дно для дилеров, которые тут же опутали сетью всю Украину. Означает ли это, что министерство обороны в доле? Голословно обвинять не будем, но последние скандалы вполне могут свидетельствовать о настоящем сговоре силовиков и наркодилеров.

Информация о том, что с базы "Правого сектора"(запрещено в РФ) уже давно и в больших количествах пропадают наркотические препараты, в то время как раненым их не выдают, подтверждают и другие источники, в том числе и бывшие "правосеки". Украина стала эдаким центром наркоторговли, в том числе и перевалочным пунктом, — война все списывает. Ведь, как сообщают в пабликах, с морфином и его производными украинским военным помогают многие государства, в том числе и европейские.

Поэтому вполне возможно, что на Украине в ближайшее время торговля наркотиками станет еще одним процветающим видом деятельности, как сейчас незаконная торговля оружием. Вот, как говорится, и все "реформы киевской власти"

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