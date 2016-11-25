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Источник Правда.Ру

Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев задержан в Сочи по подозрению в нарушении действующего законодательства, в отношении него проводятся следственные действия, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В ходе внутренней проверки ФСО РФ, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений действующего законодательства", - сказали в пресс-службе. 

Там уточнили, что материалы проверки переданы в следственные органы. "В настоящее время генерал задержан, проводятся необходимые следственные действия", - сказал в ФСО.

Позже стало известно, что генерала Лопырева уже доставили в Москву. 

О каких именно нарушениях идет речь, официальные источники не сообщают. Однако местные СМИ уже выдали информацию, что генерала задержали с миллиардом рублей. Такую сумму, по данным издания Волга-Каспий, нашли у него в квартире. Расследование связано якобы с распределением земельных участков при строительстве олимпийских объектов. Кстати, по данным СМИ, следственные действия ведутся на территории Краснодарского края уже неделю. В мэрии Сочи уже опровергли информацию об обысках в администрации города. 

Напомним, после ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СМИ появилась информация, что вслед за ним дела заведут еще на нескольких крупных чиновников. Речь шла о семи госслужащих. Их имена не раскрывались. 

Как ранее сообщало издание Политонлайн со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в России грядет продолжение антикоррупционной кампании - задержания и допросы "ряда представителей госслужбы, силовых структур, а также нарущающих действующее налоговое и антикоррупционное законодательство бизнесменов". При этом, ссылаясь на тайну следствия, правоохранители не стали называть фамилии и должности подозреваемых, заявив лишь "увидите" и сообщив - таковых "около 10 человек".

Как прокомментировала громкое дело министра депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, "задержание чиновника самого высокого ранга в очередной раз подтверждает позицию государства: неприкасаемых в России нет. Она отметила, что "каждый, кто идет на преступный шаг, должен понимать, что все тайное рано или поздно становится явным". 

Правда.Ру писала, что задержание Улюкаева стало настоящим сюрпризом для общественности. Некоторые стали называть это первым прецедентом с чиновником уровня министра. Однако, видимо, забыли «кассетное дело» министра юстиции Ковалёва 94-го года.

Вспомним самые громкие и резонансные дела до Улюкаева. Это задержание за взятку губернатора Кировской области Никиты Белых. Сумма была около 25 миллионов рублей или порядка 400 тысяч евро. Еще одним губернатором, которым заинтересовалось следствие, был Александр Хорошавин, бывший глава Сахалинской области. Он попался она сумме уже в 340 миллионов рублей.

Виктора Нечаева, вице-губернатора Новгородской области задержали суммой в 5,6 миллионов рублей. К той же категории «коррупционеров среднего звена» можно отнести и министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозерова и его заместителя Павла Лучко. В прошлом году эти двое граждан попались на взятке почти в три миллиона рублей.

В этом году были арестованы замглавы Управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Сумма взятки, фигурирующая в деле, равна трёмстам миллионам рублей. 

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Сядут все: В "деле Улюкаева" появятся еще семь чиновников
Темы коррупция Алексей Улюкаев
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