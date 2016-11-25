Путин потребовал ускорить защиту животных от живодеров

Владимир Путин призвал довести до конца работу по законопроекту об обращении с бездомными животными. Об этом пишет ТАСС. Такое мнение президент РФ высказал, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения", — отметил глава государства. — "Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными".

Напомним, одним из громких случаев жестокого обращения с животными стало происшествие в Липецке. Группа детей играла котенком в бейсбол. В результате животное получило серьезные увечья. К счастью, у этой истории хорошее продолжение. Мультика, так зовут котенка, взяла к себе петербургская зоозащитница. Недавно Правда. Ру писала, что питомец пошел на поправку. Хотя врачи говорили, что Мультик не чувствует своих лап и вряд ли когда-то сможет ходить, у него появились рефлексы. Каждый день животное занимается на специальном тренажере и учиться управляться с лапками заново.

Сейчас за жестокое обращение с животными существует уголовная ответственность. "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. А если над зверьми издевалась целая группа, наказание ужесточается.

О создании рабочей группы, которая займется совершенствованием законодательства об охране животного мира, в прошлом году говорило Министерство природных ресурсов и экологии. Министр Сергей Донской тогда сказал, что одной из важнейших причин жестокого обращения с животными, по его словам, является низкий уровень экологической культуры населения.

С этого года по инициативе Росстандарта вступили в силу стандарты, регулирующие нормы содержания и разведения домашних животных. Владельцы собак, кошек и других животных обязаны убирать экскременты своих питомцев, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде и другим людям.

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