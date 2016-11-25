Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин потребовал ускорить защиту животных от живодеров

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Владимир Путин призвал довести до конца работу по законопроекту об обращении с бездомными животными. Об этом пишет ТАСС. Такое мнение президент РФ высказал, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Защита животных

"Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения", — отметил глава государства. — "Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными".

Напомним, одним из громких случаев жестокого обращения с животными стало происшествие в Липецке. Группа детей играла котенком в бейсбол. В результате животное получило серьезные увечья. К счастью, у этой истории хорошее продолжение. Мультика, так зовут котенка, взяла к себе петербургская зоозащитница. Недавно Правда. Ру писала, что питомец пошел на поправку. Хотя врачи говорили, что Мультик не чувствует своих лап и вряд ли когда-то сможет ходить, у него появились рефлексы. Каждый день животное занимается на специальном тренажере и учиться управляться с лапками заново.

Сейчас за жестокое обращение с животными существует уголовная ответственность. "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. А если над зверьми издевалась целая группа, наказание ужесточается.

О создании рабочей группы, которая займется совершенствованием законодательства об охране животного мира, в прошлом году говорило Министерство природных ресурсов и экологии. Министр Сергей Донской тогда сказал, что одной из важнейших причин жестокого обращения с животными, по его словам, является низкий уровень экологической культуры населения. 

С этого года по инициативе Росстандарта вступили в силу стандарты, регулирующие нормы содержания и разведения домашних животных. Владельцы собак, кошек и других животных обязаны убирать экскременты своих питомцев, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде и другим людям.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Защита животных — дело лап самих животных?
Темы животные живодеры Владимир Путин
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Акцизы на никотин: Деньги не пахнут?
Евросоюз
Евробюрократия привела к фрагментации ЕС
Африка
Камерун повторяет украинский сценарий
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Три причины не отдавать Японии Курилы
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Три причины не отдавать Японии Курилы
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Происшествия
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах

Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.

Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Общество
Инна Новикова: Мораторий на смертную казнь нуждается в новых обоснованиях
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы

В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее. И получает 12-мильную зону территориальных вод.

Три причины не отдавать Японии Курилы
В Москве объявлен карантин по бешенству
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Министерство обороны
Возвращение "поезда-призрака": Кому "Баргузин" добавит проблем
Мир
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Саид Гафуров Акцизы на никотин: Деньги не пахнут? Саид Гафуров Любовь Степушова (Люлько) Камерун повторяет украинский сценарий Любовь Степушова (Люлько) Светлана Киселева "Свобода слова" по-французски: Кто владеет СМИ Светлана Киселева
Комментарии
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Андрей Сутырин "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Данные о сотрудниках НКВД: Какая ложь скрыта за обнародованием фактов?
Андрей Сутырин "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?