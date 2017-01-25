Житель Екатеринбурга пришёл в суд, где ему должны были вынести приговор за хранение запрещенных веществ, с наркотиками. До процесса 40-летний мужчина находился под подпиской о невыезде и прибыл на заседание самостоятельно.
После того, как судья назначил ему реальный срок лишения свободы, осужденного взяли под стражу в зале суда. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, свёрток обнаружили у мужчины во время досмотра. При исследовании эксперты-криминалисты установили, что в пакете находилось 0,37 грамма синтетического наркотика.
По данным портала Е1, сейчас полицейские выясняют, как ему удалось пронести в зал судебных заседаний запрещённое вещество. Суд назначил мужчине 1 год и 9 месяцев заключения по ч. 1 ст. 228 УК РФ, и теперь в отношении него возбудили ещё одно дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что за употребление наркотических средств предлагается установить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное собрание Кировской области.
Авторы предлагают дополнить УК РФ статьей, предусматривающей наказание за употребление наркотиков или психотропных веществ в виде штрафов (до 20 тысяч рублей), обязательных (до 280 часов) или исправительных работ (на срок до одного года). По мнению депутатов, такое нововведение снизит число потенциальных потребителей, а также будет способствовать тому, чтобы наркозависимые проходили реабилитацию.
Правительство и Верховный суд России дали отрицательные заключения по этому документу, пояснив, что Всемирная организация здравоохранения трактует употребление наркотиков как заболевание, а не как преступление.
Согласно действующему законодательству, за употребление наркотиков введена административная ответственность в размере штрафа от четырех до 15 тысяч и административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное хранение, изготовление, транспортировку и распространение наркотических и психотропных средств, в том числе с целью сбыта.
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