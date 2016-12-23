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Источник Правда.Ру

Заложники покинули захваченный самолет, приземлившийся на Мальте. ВИДЕО

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Пассажиров самолётов ливийских авиалиний, захваченного на Мальте, освободили. Как сообщает телеканал Sky News Arabia в своём Twitter, их выпустили из самолёта. Однако, по данным СМИ, на борту остаются члены экипажа.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Ранее к судну прибыли подразделения военных. На кадрах телеканала TVM видно, что к району взлетно-посадочной полосы подъехали по меньшей мере три автомобиля, из которых вышли несколько десятков людей в военной форме. Они находятся примерно в нескольких сотнях метров от самолета и пока не предпринимают никаких действий.

В настоящее время в аэропорту Мальты спецслужбы вступили с захватчиком в переговоры. Его требования пока неизвестны.

Напомним, днем 23 декабря угонщики захватили самолёт A320 ливийских авиалиний, на борту которого находились 118 человек. Самолёт приземлился на Мальте. По данным мальтийского издания, самолет авиакомпании Afriqiyah Airways следовал из Сабхи в столицу Ливии Триполи. Захватчик, угрожая подорвать бомбу, заставил экипаж изменить маршрут.

Какое оружие есть у угонщиков, пока неясно. По некоторым данным, это граната.

По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, службы экстренного реагирования страны были приведены в полную готовность.

"Проинформирован о похищении самолета, совершавшего внутренний рейс в Ливии, и последующей его посадке на Мальте. Службы безопасности проводят проверку", — написал премьер Мальты.

Позже с обращением выступила президент Мальты. Она попросила сохранять спокойствие и следить за новостями.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский новостной портал "Дот Маср", захватчик пассажирского самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways может быть сторонником бывшего лидера страны Муамара Каддафи.

По другим данным, захватчики причисляют себя к некой группировке "Новый свет".

Лайф передает, что появляются противоречивые данные о том, какие же требования выдвинули угонщики. По одной информации они требуют выпустить из тюрьмы сына Каддафи. По другой — хотят безопасного выхода доя боевиков, оставшихся в районе Кунфуда города Бенгази.

СМИ сообщили, что не принимает воздушные суда после посадки авиалайнера А320, на борту которого, предположительно, находятся угонщик и более 100 пассажиров. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

По информации портала, готовившиеся к посадке на Мальте рейсы уходят на запасные аэродромы.

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Захват самолета ливийских авиалиний
Темы самолеты
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