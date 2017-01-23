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Источник Правда.Ру

В Екатеринбурге полицейский убивал бомжей, чтобы создать армию зомби

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывший полицейский из Екатеринбурга, обвиняемый в нескольких убийствах, избежал уголовной ответственности, так как был признан невменяемым после прохождения психиатрических экспертиз. Мужчина убивал бездомных, потом откапывал их и проводил некие ритуалы, чтобы превратить их в зомби.

В Екатеринбурге полицейский убивал бомжей, чтобы создать армию з
Фото: мвд.рф

Как сообщает портал 66. ru, бывший правоохранитель вместо суда отправится на принудительное психиатрическое лечение. Известно, что после убийств бездомных на кладбище Верхней Пышмы мужчина закапывал тела своих жертв и выжидал определенный срок, потом выкапывал и совершал некие ритуалы, пытаясь "оживить" убитых.

Изначально в уголовном деле насчитывалось пять эпизодов убийств: четыре религиозных и одно заказное. По данным следователей, экс-милиционер, выполняя заказ, убил одного из участников конфликта на овощебазе №4. Однако, после признания подозреваемого в серийных убийствах невменяемым, в суде не будут рассматриваться эпизоды "ритуальных" убийств бездомных. На скамью подсудимых попадет только подозреваемый в посредничестве заказного убийства.

Известно, что с 90-х до начала 2000-х гг. мужчина работал в органах внутренних дел. По некоторым данным, он является уроженцем Дагестана, позже перебравшимся в Екатеринбург.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала, что пенсионерка из Волгограда четыре месяца "воскрешала" своего мертвого мужа святой водой. Супруг женщины скончался в апреле 2016 года. Из-за травмы ноги мужчина долгое время соблюдал постельный режим. Дети редко навещали пенсионеров, и женщина смогла скрыть от них смерть мужа. Соседям и родным она говорила, что с мужчиной все в порядке, и он идет на поправку.

Однажды жительница Волгограда затопила соседей и они пришли к ней в дом. На диване в квартире они увидели мумифицированное тело мужчины. Позже пенсионерка рассказала сыну и следователю, что при помощи святой воды, молитв и заговоров пыталась воскресить мужа. Странностей в поведении пенсионерки никто из ее окружения ранее не заметил.

Ранее в Саратовской области был осужден мужчина, который из-за оплеухи убил своего лучшего друга костыльным молотком. Это ужасное преступление произошло в поселке Сеной.

Как рассказали Pravda.Ru в прокуратуре области, в день убийства Речкин вместе со своим приятелем выпивал в баре. Все было мирно и спокойно. Просидев в питейном заведении часа два, мужчины решили пойти домой. Но по дороге из-за какого-то пустяка поругались. По словам Речкина, именно во время этой ссоры друг дал ему пощечину.

"Меня это очень задело. Я обиделся на него и ушел домой", — сказал убийца на суде. И уже дома у Речкина созрел план мести. Мужчина нашел в квартире костыльный молоток и отправился к другу в гости. По признанию самого Речкина, умысла убивать приятеля у него не было. Он якобы хотел выяснить "причину нанесения ему пощечины".

Однако дальнейшие события говорят об обратном. Родственник потерпевшего заявил на суде, что Речкин напал на друга прямо с порога. Экспертиза показала, что хозяин квартиры получил четыре сильных удара по голове, от которых скончался на месте. После совершения убийства злоумышленник стал вести себя еще более странно. Раскаявшись в содеянном, Речкин решил оживить жертву.

Согласно показаниям свидетеля, убийца сел на труп и стал приговаривать: "Вставай, ведь я же тебя не бил!". И это действо продолжалось до тех пор, пока на место происшествия не прибыли милиционеры и врачи. В итоге Речкин был задержан и взят под арест. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.

Вольский городской суд признал Речкина виновным и приговорил его 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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