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Источник Правда.Ру

В Москве попытка угонщика скрыться от полиции привела к девяти авариям

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве два угонщика автомобиля, скрываясь от полицейских, совершили девять аварий. Злоумышленников задержали в районе Ивановское. Ранее в полицию обратился молодой человек с сообщением об угоне его автомобиля Mazda, припаркованного на неохраняемой стоянке возле дома на Челябинской улице.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Полицейские обнаружили пропавшую машину на Варшавском шоссе и начали ее преследование. В итоге водитель и пассажир угнанной машины были задержаны, а автомобиль возвращен владельцу, передает ТАСС.

Лихачи в последнее время нередко попадают в СМИ благодаря своим выходкам. Зачастую заканчиваются гонки травмами. 12 декабря на Мосфильмовской улице мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen, сбил двух восьмилетних девочек-близнецов и скрылся с места аварии. При этом дети вместе с матерью переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Позже его обнаружили. На допросе он признал свою вину.

А в мае 2016 года на Ленинском проспекте столицы представители так называемой "золотой молодежи" — Руслан Шамсуаров с друзьями устроили гонки. Видеоролик, на котором молодые люди на Mercedes-Benz G63 AMG нарушали правила дорожного движения, а затем пытались скрыться от полиции, вызвал большой общественный резонанс. Участники гонки получили по 15 суток административного ареста.

Бороться с лихачами на дорогах решили рублем. За "опасное вождение" в России ввели штраф — 5 тысяч рублей. Правда, в основном "лихачат" так называемые мажоры, а для них штрафы — не наказание, говорят эксперты. Кстати, глава ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин даже предлагал ввести уголовную ответственность за "опасное вождение".

А недавно член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушения ПДД. Депутат считает, что за одно и то же автомобильное происшествие "люди с разным достатком должны платить по-разному".

По мнению политика, это поможет эффективнее бороться со стритрейсерами из числа золотой молодёжи. Он отметил, что нужно либо введение прогрессивных штрафов, либо расчёт суммы штрафа исходя из доходов конкретного гражданина.

— Мажоров не путают штрафы ни в пять, ни в десять тысяч, и тюрьма их не пугает. Поэтому нужна более жёсткая мера, начиная с материальной ответственности. Есть предложение, чтобы материальный ущерб жертвам ДТП компенсировался сразу и в полном объёме, а если ПДД повлекло за собой смерть, то тут и содержание семьи, и воспитание детей — это десятки миллионов. Нет денег — конфискация автомобиля и квартиры, — заявил депутат.


Мажора-гонщика на Gelandewagen остановили с липовыми правами
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