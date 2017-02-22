Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Вынесен приговор убийцам полковника Гошта и его семьи

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Самарский суд вынес приговор по громкому делу об убийстве полковника, главы сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. Фигурантами дела являлись трое граждан Азербайджана — Орхан Захрабов, Роман Фаталиев и Ислам Бабаев, а также гражданин Таджикистана Махмадали Ахмадов.

359927.jpeg
Фото: REX

Ахмадов и Фталиев проведут за решеткой всю жизнь, Бабаеву дали 25 лет, Захрамов — 26 лет лишения свободы.

"Правда.Ру" сообщала о зверском убийстве семьи сотрудника полиции. Об этом стало известно утром 24 апреля. Тела шести человек, погибших от ударов тупыми предметами по голове, были обнаружены в жилом доме в селе Ивашевка Сызранского района.

Одним из убитых был замначальника штаба ГУВД Самарской области Андрей Гошт, остальные погибшие были членами его семьи. Выжила только 7-летняя девочка, дочь брата Андрея Гошта, который и обнаружил убитую семью. Девочка была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

Следствие установило, что преступники поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи при помощи биты и черенка от лопаты. Известно, что никто из обвиняемых не знал, что дом принадлежал главе местной полиции, передает "Лайф".

По словам подозреваемого Романа Фаталиева, преступники изначально намеревались ограбить дом семьи Андрея Гошта, но из-за страха им пришлось убивать всех, кто находился дома.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Французский клафути с вишней
Рецепты
Французский клафути с вишней
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Красота
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Комментарии
Актуальная аналитика
Российское кино
Егор КОНЧАЛОВСКИЙ: "Я авантюрист по натуре"
Человек
Генетические эксперименты на людях. Как это было
Мир
РФ — США — КНР: что скрывают очертания треугольника
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Вячеслав Шпаковский Генетические эксперименты на людях. Как это было Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер
Комментарии
Flamma Ros Генетические эксперименты на людях. Как это было
Slava Reason Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Вик Давыдов Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Вик Давыдов Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Вик Давыдов Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Николай Коротких Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Игорь Посников(Facebook) Ходорковский в предвкушении российской смуты
vkontakte_93072292 Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
facebook_261303830965256 Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Хужамурод Бобомуродович Гуломов Путин не встретится с Лукашенко в Сочи
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?