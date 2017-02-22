Вынесен приговор убийцам полковника Гошта и его семьи

Самарский суд вынес приговор по громкому делу об убийстве полковника, главы сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. Фигурантами дела являлись трое граждан Азербайджана — Орхан Захрабов, Роман Фаталиев и Ислам Бабаев, а также гражданин Таджикистана Махмадали Ахмадов.

Фото: REX

Ахмадов и Фталиев проведут за решеткой всю жизнь, Бабаеву дали 25 лет, Захрамов — 26 лет лишения свободы.

"Правда.Ру" сообщала о зверском убийстве семьи сотрудника полиции. Об этом стало известно утром 24 апреля. Тела шести человек, погибших от ударов тупыми предметами по голове, были обнаружены в жилом доме в селе Ивашевка Сызранского района.

Одним из убитых был замначальника штаба ГУВД Самарской области Андрей Гошт, остальные погибшие были членами его семьи. Выжила только 7-летняя девочка, дочь брата Андрея Гошта, который и обнаружил убитую семью. Девочка была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

Следствие установило, что преступники поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи при помощи биты и черенка от лопаты. Известно, что никто из обвиняемых не знал, что дом принадлежал главе местной полиции, передает "Лайф".

По словам подозреваемого Романа Фаталиева, преступники изначально намеревались ограбить дом семьи Андрея Гошта, но из-за страха им пришлось убивать всех, кто находился дома.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня