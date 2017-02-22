Названы самые опасные районы Москвы

В московском ГУ МВД назвали самые криминальные районы столицы. По сравнению с прошлым годом "лидеры" сменились. Теперь это не район Гольяново, а Митино, Царицыно и Ярославский.

В этих районах самые печальные показатели по росту преступности.

Самыми спокойными назвали Марьино, Проспект Вернадского и Тверской район, преступников там почти нет.

В целом же статистика по Москве более чем оптимистичная: преступности в столице становится всё меньше и меньше. Полицейские за год отметили снижение количества убийств, разбоев и изнасилований в Москве.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в столице снизилось число преступлений. В прошлом году их стало меньше на 10,9 процента. По данным полиции, более чем на 19 процентов снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Почти на 12 процентов сократилось число погибших от рук злоумышленников.

А недавно социологи выяснили, каким спецслужбам больше всего доверяют жители Москвы. Согласно результатам исследования, проведенного НИИ социологии, самым большим доверием у москвичей пользуется МЧС — 50,9% горожан поставили спасателям за их работу оценку "положительно". Также 45,1% москвичей оценили ФСБ. 47,8% горожан поставили полиции удовлетворительную оценку, работой сотрудников Скорой помощи удовлетворены 46,2% москвичей, Следственного комитета и суда — по 43,7%.

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