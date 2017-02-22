Вымогателя Васю Бандита задержала московская полиция

Криминальный авторитет по прозвищу Вася Бандит, подозреваемый в причастности к вымогательству, был задержан в Москве сотрудниками уголовного розыска. Спецоперация по его поимке была проведена еще 20 февраля, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: мвд.рф

По данным МВД, Вася Бандит требовал от руководителя одного из московских предприятий один миллион рублей и недвижимость в Москве и Сочи. В случае неповиновения криминальный авторитет угрожал расправиться с коммерсантом и его семьей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Сообщника авторитета - 53-летнего жителя Москвы, оперативники задержали еще в ноябре прошлого года. Сейчас он находится под домашним арестом.

Вася Бандит - это известный в криминальных кругах вор в законе Игорь Кукунов, за спиной у которого шесть судимостей за грабежи, кражи и ряд других тяжких преступлений. В первый раз он оказался на скамье подсудимых еще до своего совершеннолетия.

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