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Источник Правда.Ру

Интим со школьницей за iPhone 6 закончился 8 годами тюрьмы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

16-летняя школьница обвинила студента 3 курса юрфака в изнасиловании, узнав, что он не подарит ей iPhone. Замоскворецкий суд Москвы приговорил молодого человека к 8 годам заключения.

Интим со школьницей за iPhone 6 закончился 8 годами тюрьмы
Фото: Fotodom.ru/DP

Как сообщает Лайф, ссылаясь на источники в суде, инцидент произошёл весной 2016 года. 16-летняя Анастасия В. разругалась с матерью из-за отказа купить дорогой телефон компании Apple. После ссоры девушка ушла из дома, отправившись на всю ночь в парк Горького. Там Анастасия встретила 27-летнего студента университета им. Екатерины Великой Мекана А.. Молодые люди разговорилась, парень угостил школьницу мороженым, и вскоре она рассказала о мечте получить iPhone 6.

Студент заявил, что готов сделать ей такой подарок, но взамен хочет интимных отношений. Отказываться от такого предложения девочка не стала. После содеянного Мекан рассказал о необходимости поговорить с кем-то по телефону и ушёл. Не дождавшись молодого человека, Анастасия поняла, что её обманули.

Придя домой, девочка рассказала матери, что её изнасиловали, после чего обратилась в полицию. Студента вскоре задержали. В суде Анастасия призналась, что согласилась на интим добровольно, и попросила не наказывать молодого человека слишком строго. Тем не менее суд приговорил Мекана А. к восьми годам колонии строгого режима.

Напомним, летом четырнадцатилетняя девочка была доставлена в отделение гинекологии больницы  Марксовского района Саратовской области. Ученица 9 класса рассказала, что перед этим она в течение двух недель по обоюдному согласию вступала в половую связь с 18-летним безработным парнем. Молодой человек подтвердил ее слова, пишет Saratovnews.

Pravda.Ru ранее писала, что рязанские правоохранители начали расследование уголовного дела об изнасиловании подростками двух мальчиков: шести и семи лет.

Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР. По данным следствия, вечером 13 мая неизвестные на улице одного из населенных пунктов, «применяя физическую силу и высказывая угрозы применения насилия, совершили в отношении двух мальчиков 7 и 6 лет "иные действия сексуального характера".

Их остановила проходившая мимо мать старшего из мальчиков, которая и обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что к преступлению причастны несовершеннолетние местные жители.

Отметим, что по данному факту возбудили уголовное дело по «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В настоящее время выясняются все обстоятельство произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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