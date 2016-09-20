В Подмосковье убит руководитель украинской общественной организации "Оплот" Евгений Жилин, известный жесткой критикой "евромайдана".
Как заявили ТАСС в правоохранительных органах, Жилин был застрелен вчера вечером в ресторане в поселке "Горки-2". В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
"Собственно, версий несколько. Это, конечно, бытовая версия — как бы это глупо не звучало, но она отрабатывается всегда, даже после убийства Немцова",- рассказал Politonline.ru представитель спецслужбы, ведущей расследование преступления.
"Есть одна из основных — версия о том, что Жилин был убит в связи со своей общественно-политической деятельностью на Украине и в России, с критикой новых украинских властей и действиями в отношении активистов Евромайдана — тогда это казнь, расстрел", — сообщили в правоохранительных органах.
"Третья версия — коммерческая, потому что погибший, вероятно, имел коммерческие проекты, причем не всегда стабильные. По некоторой уже имеющейся информации, убитый занимался "земельными" вопросами на Украине",- отметил офицер.
По данным следствия, в охраняемом элитном ресторане имеются камеры, они есть на подъездах к нему, а также по всему пути следования киллеров в ресторан и побега из него — сейчас записи анализируются. Кроме того, представитель спецслужб не стал отрицать, что будут отслеживаться коммуникации попавших в "зону подозрения" лиц — звонки, SMS, общение в мессенджерах.
"Такие методы применялись после убийства Бориса Немцова и позволили задержать киллеров",- пояснил он.
"Убийца, носивший очки и шляпу с полями, находился за соседним с жертвами столиком. Свидетели заметили на лице подозреваемого усы, которые выглядели неестественно и были похожи на накладные. Кроме того, при себе у мужчины были плащ и рюкзак. Он прибыл примерно за 15-20 минут до своих жертв, не стал раздеваться при входе, а сразу сел за столик и заказал кофе",- цитирует Лайф хостеса ресторана.
Когда Евгений Жилин со своим спутником занял столик рядом с подозреваемым, тот вскочил, направился к ним, после чего произвел не менее 4-5 выстрелов. Жилин получил пули в грудь и голову, вследствие чего скончался на месте. Второй пострадавший, согласно показаниям свидетелей, пытался прикрыть собой знакомого и также был ранен двумя пулями в челюсть и плечо.
Сейчас раненый спутник Жилина доставлен в больницу, находится в реанимации и охраняется специальным отрядом Национальной гвардии. По данным РЕН-ТВ, его зовут Андрей Козырев, украинские СМИ называют его "Козырем".
Напомним, еще в феврале 2016 года районный суд Киева "заочно арестовал 40-летнего Жилина. Гражданин Украины объявлен в международный розыск и обвинялся в терроризме". Как сообщает "Росбалт", украинцы также обвиняли Жилина в нападении на активистов и организации покушения на главу МВД Украины Арсена Авакова.
Издание добавляет, что общественная организация "Оплот" была создана в 2010 году бывшим офицером МВД Евгением Жилиным и ставила целью финансовую, юридическую, социальную и моральную помощь семьям сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, военнослужащим. Как считает оппозиционный телеканал "Дождь", Жилин создал "Оплот" для борьбы с неонацизмом и отстаивания интересов русскоязычного населения Украины.
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