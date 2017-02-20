Москвич угрожает зарезать жену и трех маленьких дочерей

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Источник Правда.Ру

Безумный москвич захватил семью в заложники и рвется в КНДР. ВИДЕО

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бойцы СОБРа и сотрудники полиции начали штурм квартиры, в которой мужчина держит собственную жену и троих маленьких детей — девочек в возрасте от года до четырех — в качестве заложников.

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скриншот с видео на youtube

ЧП случилось в доме на Боровском шоссе в Москве. Туда в понедельник днем съехались представители спецслужб. Сообщается, что неадекватный мужчина — по некоторым данным, у него "белая горячка" — требует встречи с представителями посольств Ирана, КНДР или Китая, иначе он угрожает расправиться со своей семьёй.

Представители посольств, по словам мужчины, защитят его от "сионистов". Также Леонид вспоминает о революции 1917 года, ругает свое начальство, которое якобы отмывает деньги, и правительство.

Также злоумышленник заявил, что у него есть холодное оружие. По последним данным, москвич заявил, что "начнет резать", если экстренные службы не уедут с места захвата заложников через минуту.

"У меня в квартире находятся жена и три дочери, пока мне не предоставят коридор в посольство Ирана, Китая или КНДР, я не дам им возможности выйти", — заявил он.

В ГУ МВД Москвы "Газете.Ru" сообщили, что ведут с ним переговоры.

Сообщается, что конфликт начался накануне. Мужчина ударил среднюю дочь за то, что она подралась с младшей сестрой. Жена вызвала полицию.

Правоохранители не исключают, что мужчина находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

Спецназ дважды начинал штурм квартиры, но его отменяли. СМИ передают, что на место событий съехалось все руководство столичной полиции. Переговоры продолжаются. 

Стало известно, что мужчина передал полиции записку, выбросив её из окна. Пока неизвестно, что именно злоумышленник написал для сотрудников правоохранительных органов.

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Москвич угрожает зарезать жену и трех маленьких дочерей
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