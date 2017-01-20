Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Студенты изнасиловали безработную танцовщицу в закрытой кальянной

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Двое молодых людей изнасиловали девушку, которая пришла устраиваться танцовщицей в одну из кальянных в Москве. До этого один из них представился владельцем заведения.

Студенты изнасиловали безработную танцовщицу в закрытой кальянно
Фото: REX

Как сообщает Лайф, 21-летняя девушка познакомилась в "ВКонтакте" с молодым человеком, который представился владельцем кальянной по имени Дмитрий. Девушка рассказала ему, что занимается восточными танцами и сейчас нуждается в работе.

Молодые люди договорились о встрече ночью в кальянной. По данным источника издания, заведение находится в одном из зданий на улице Ленивка на цокольном этаже. На встречу Дмитрий пришел с другом, а посетителей в зале не было.

По словам девушки, она станцевала, а после молодые люди изнасиловали её и выгнали на улицу. Пострадавшая вызвала полицию, однако, прибывшие правоохранители обнаружили на месте происшествия только девушку.

Как рассказа источник Лайфа, собственник помещения заявил, что кальянная не работает в течение трёх месяцев. Возможными подозреваемыми являются молодые люди 20 и 22 лет, которые занимались подготовкой кальянной к открытию и имели от неё ключи. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, осенью в Москве задержали пятерых подозреваемых в групповом изнасиловании женщины на улице Земляной Вал на территории заброшенного депо.

Патрулирующие территорию полицейские заметили на улице мужчину, лицо и одежда которого были в крови. Выяснилось, что он причастен к нападению на женщину. Полиция сразу же прибыла на место происшествия, где обнаружила пострадавшую с резаными ранениями горла, а рядом с ней находились остальные подозреваемые. Позже выяснилось, что в отношении женщины применялись и действия сексуального характера.

"Врачи поставили диагноз — проникающие ножевое ранение шеи, геморрагический шок и инородное тело во влагалище (злоумышленники совершали насильственные действия с помощью бутылки)", — сообщил источник в правоохранительных органах. Подозреваемым предъявлено обвинение.

Ранее Pravda. Ru писала, что в течении 30 лет в столице разыскивался маньяк-насильник, совершивший 31 преступление. Теперь он будет осужден и понесет уголовное наказание. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Валерия Макаренкова. Он обвиняется в совершении 31 эпизода преступлений "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "разбойное нападение. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщил представитель ведомства.

По данным следствия, Валерий Макаренков совершил 31 изнасилование в период с 1987 по 2014 год. Он, под видом велосипедиста, нападал на женщин либо ранним утром, либо поздним вечером. Последнее преступление насильник совершил в парке "Кузьминки". Именно там его задержали сотрудники полиции.

"Благодаря высокотехнологичному оборудованию Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и молекулярно-генетическому экспресс-исследованию удалось установить причастность Макаренкова к 31 эпизоду преступной деятельности на территории столицы", — добавил Владимир Маркин.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Интернет провоцирует сексуальное насилие?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Москва — Вашингтон: Либералы отступают по всем фронтам
Как отдохнуть
Советы попавшим в снежную лавину
Открытия
Топ-6 китайских археологических находок
Читательский топ
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Что грозит России в Гааге: Отберет ли Украина русский Крым?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева

Ситуацию с иском, который Украина подала в Международный суд ООН в Гааге, для Pravda.Ru прокомментировал правовед Анатолий Капустин.

Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Наука и техника
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Общество
Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Занимательные Новости
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Анатолий Салуцкий Москва — Вашингтон: Либералы отступают по всем фронтам Анатолий Салуцкий Любовь Степушова Нефть Гамбии разделит охранник магазина Любовь Степушова Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Spassky Kochan Порошенко закрывает фабрику Roshen в России
Саныч Сан Песков рассказал о новом сроке Путина и судьбе Навального
Алексей Гусаков Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа
валерий селиверстов Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Серёга RU Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа
Степан Кудинов Тут помню, тут не помню: СПЧ поразила избирательная амнезия
Arik Karapetian Водород довели до.. сверхпроводимости!
Эдвард Томсон Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
vkontakte_210261758 Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Саныч Сан Сообщение из трех символов выведет из строя любой iPhone
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?