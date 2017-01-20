Студенты изнасиловали безработную танцовщицу в закрытой кальянной

Двое молодых людей изнасиловали девушку, которая пришла устраиваться танцовщицей в одну из кальянных в Москве. До этого один из них представился владельцем заведения.

Фото: REX

Как сообщает Лайф, 21-летняя девушка познакомилась в "ВКонтакте" с молодым человеком, который представился владельцем кальянной по имени Дмитрий. Девушка рассказала ему, что занимается восточными танцами и сейчас нуждается в работе.

Молодые люди договорились о встрече ночью в кальянной. По данным источника издания, заведение находится в одном из зданий на улице Ленивка на цокольном этаже. На встречу Дмитрий пришел с другом, а посетителей в зале не было.

По словам девушки, она станцевала, а после молодые люди изнасиловали её и выгнали на улицу. Пострадавшая вызвала полицию, однако, прибывшие правоохранители обнаружили на месте происшествия только девушку.

Как рассказа источник Лайфа, собственник помещения заявил, что кальянная не работает в течение трёх месяцев. Возможными подозреваемыми являются молодые люди 20 и 22 лет, которые занимались подготовкой кальянной к открытию и имели от неё ключи. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, осенью в Москве задержали пятерых подозреваемых в групповом изнасиловании женщины на улице Земляной Вал на территории заброшенного депо.

Патрулирующие территорию полицейские заметили на улице мужчину, лицо и одежда которого были в крови. Выяснилось, что он причастен к нападению на женщину. Полиция сразу же прибыла на место происшествия, где обнаружила пострадавшую с резаными ранениями горла, а рядом с ней находились остальные подозреваемые. Позже выяснилось, что в отношении женщины применялись и действия сексуального характера.

"Врачи поставили диагноз — проникающие ножевое ранение шеи, геморрагический шок и инородное тело во влагалище (злоумышленники совершали насильственные действия с помощью бутылки)", — сообщил источник в правоохранительных органах. Подозреваемым предъявлено обвинение.

Ранее Pravda. Ru писала, что в течении 30 лет в столице разыскивался маньяк-насильник, совершивший 31 преступление. Теперь он будет осужден и понесет уголовное наказание. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Валерия Макаренкова. Он обвиняется в совершении 31 эпизода преступлений "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "разбойное нападение. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщил представитель ведомства.

По данным следствия, Валерий Макаренков совершил 31 изнасилование в период с 1987 по 2014 год. Он, под видом велосипедиста, нападал на женщин либо ранним утром, либо поздним вечером. Последнее преступление насильник совершил в парке "Кузьминки". Именно там его задержали сотрудники полиции.

"Благодаря высокотехнологичному оборудованию Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и молекулярно-генетическому экспресс-исследованию удалось установить причастность Макаренкова к 31 эпизоду преступной деятельности на территории столицы", — добавил Владимир Маркин.

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