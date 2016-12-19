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Источник Правда.Ру

Лидера "групп смерти" "Вконтакте" отправили в психбольницу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного в соцсетях как Филипп Лис, отправили в одну из психиатрических больниц Санкт-Петербурга для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В ближайший месяц специалисты дадут оценку психического состояния молодого человека. 

Лидера групп смерти Вконтакте отправили в психбольницу
Фото: REX

Как сообщает Лайф, Будейкин, подозреваемый в доведении до суицида полутора десятков подростков, будет находиться под наблюдением медиков в охраняемом отделении больницы. По окончании экспертизы врачи дадут оценку его психического здоровья.

Если выяснится, что Филипп страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления был невменяем, уголовной ответственности за подстрекательство к самоубийствам он не понесёт.  

Напомним, 15 ноября был задержан 21-летний Филипп Лис Будейкин, администратор одной из так называемых "групп смерти" из "ВКонтакте". В этих сообществах состоят в основном подростки. Им всячески навязывают мысли о суициде, призывают к насилию над собой и в отношении близких. Жертвами таких групп стали уже 15 детей. Самоубийства еще пяти удалось предотвратить.

"Детский суицид, подростковый суицид никогда не бывает на ровном месте. Он всегда имеет какую-то достаточно длительную предысторию. Это никогда не бывает вдруг, внезапно, ни с того ни с сего. Группы в интернете, они, может быть, кого-то подталкивают, но у таких детей уже есть какая-то внутренняя предрасположенность, готовность, которая может создаваться разными мотивами. В этом возрасте очень часто происходят колебания настроения, эмоциональные колебания, различные переживания. Плюс к этому - обостренные отношения с ближайшим окружением, особенно с семьей, обостренные реакции на те или иные проблемы, неудачи и т.д.

Самое главное - сохранять с подростками близкий контакт, душевную близость, чтобы они не скрывали свои переживания, чтобы они знали, что всегда получат поддержку, что бы с ними ни случилось и что бы они ни переживали. Важно не стесняться вовремя обращаться к специалистам, если возникает какое-то опасение, что в душе у подростка происходит что-то сложное, тяжелое, трудное, для того чтобы ему самому это пережить. Кроме того, важно, чтобы виртуальное общение не вытесняло естественное, нормальное общение, в первую очередь с близкими. Здесь важна роль семьи", - рассказал ранее Pravda.Ru президент Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, кандидат медицинских наук Анатолий Северный.


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Темы суицид соцсети подростки самоубийство
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