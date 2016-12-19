В Британии осудили 101-летнего педофила

Суд в Великобритании признал Ральфа Кларка 1915 года рождения виновным в сексуальном насилиинад несовершеннолетними и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

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Как сообщает телеканал Sky News, королевский суд Бирмингема признал Кларка виновным в совершении 21 акта сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Мужчина совершал преступления в 1970-80-х годах. Жертвы, некоторым из которых в настоящее время более 45 лет, обратились к правоохранителям в прошлом году, после того как увидели на странице Кларка в Facebook посты c поздравлениями со столетием.

Кларк стал самым старым подсудимым в истории права Великобритании.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что в Ленинградской области полиция задержала педофила, который 17 лет назад изнасиловал несовершеннолетнюю, а теперь, выйдя из тюрьмы, сделал то же самое с ее дочерью.

Инцидент произошел в Кронштадте. Подозреваемый, 50-летний мужчина с фамилией Садов был задержан 19 октября. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ части 4.

При изучении личности подозреваемого выяснилось, что в октябре 1999 года он был осужден Кронштадтским судом по статье 135 УК РФ — "Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста".

"По тому приговору Садов получил два с половиной года. Здесь надо отметить, что кратное ужесточение наказания за сексуальные преступления против детей законодатель ввел только в 2009 году", — отмечает "Фонтанка". Отмечается, что мужчина живет один, без работы. Сейчас он уже признался в совершенном в отношении малолетней девочки преступлении.

Отметим, педофил может быть каким угодно — богатым или бедным, старым или молодым, образованным или неучем. Несмотря на то, что все они имеют ряд общих признаков, не стоит сразу записывать человека, соответствующего этим характеристикам, в педофилы. Но представление об этих признаках в сочетании с подозрительным поведением поможет избежать большой беды.

Усредненный портрет педофила таков: чаще всего это мужчина старше 30 лет. Среди сверстников друзей у него немного — буквально один-два. Если он состоит в браке, то отношения с женой у него "товарищеские", без секса. С работой у него все не слава богу — либо она низкоквалифицированная и малооплачиваемая, либо ее нет вовсе. Педофилы любят "детские" занятия — ими они интересуются сильнее, чем "взрослыми" увлечениями. Описывая детей, они используют в разговоре такие слова, как "невинный", "чистый", "ангельский" и другие, кажущиеся неуместными и чересчур экспрессивными. Хобби педофила гарантированно заинтересует ребенка. Это может быть коллекционирование дорогих игрушек, содержание экзотических животных или собирание моделей самолетов и автомобилей.

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