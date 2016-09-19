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В Ульяновске коллекторы угрожали сжечь больницу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Ульяновске возбудили уголовное дело по факту угроз, поступивших в адрес Центральной городской клинической больницы.

В Ульяновске коллекторы угрожали сжечь больницу

Как сообщает "РГ", на телефоны ЦГКБ в течение нескольких дней звонили коллекторы. По словам сотрудников лечебного учреждения, звонившие пообещали сжечь больницу, если работающая там медсестра не отдаст долг.

В апреле нынешнего года девушка взяла в микрофинансовой организации 7 тысяч рублей. С учетом процентов, медсестра должна была вернуть 27 тысяч, однако полностью погасить долг не смогла — оплатила лишь 10 тысяч. Кредиторы передали права на "выбивание" долга коллекторам.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что "лица, занимающиеся коллекторской деятельностью" неоднократно высказывали угрозы причинения вреда здоровью медработников и их родственникам. Они звонили и отправляли СМС на служебные и личные номера телефонов сотрудников больницы.

"Звонки от коллекторов шли с московских номеров. В числе угроз, которые были высказаны, было обещание сжечь больницу. Люди, которые так себя ведут, явно неадекватные, ожидать от них можно чего угодно, — рассказал "РГ" главврач ЦГКБ Илья Мидленко.

"Коллекторами были нарушены нормальная работа ЦГКБ, а также права медсестры на неприкосновенность частной жизни. Прокурор Заволжского района направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании", — пояснил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Как сообщили в прокуратуре Ульяновска, в целом в 2016 году в регионе возбуждено 56 уголовных дел, связанных с коллекторами, 51 из них — по требованию прокуратуры. В нынешнем году количество поступивших в правоохранительные органы сообщений о незаконной коллекторской деятельности выросло — в 2015 году их было 200, в 2016-ом — 268.

Ранее коллекторы довели жительницу Челябинска до отравления уксусной кислотой из-за кредита в 732%. Коллекторская фирма требовала от женщины более двухсот тысяч рублей.

По словам уполномоченного по правам человека в Челябинской области, из-за угроз коллекторов Фарида Ибрагимова отравилась уксусной кислотой. Коллекторы угрожали самой женщине, ее матери, а затем и дочери. Несколько раз коллекторы стреляли по окнам квартиры Ибрагимовых. Семья трижды обращалась в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им отказывали.

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Темы криминал Ульяновск коллекторы
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