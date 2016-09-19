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Источник Правда.Ру

В Калуге женщина похитила чужого ребенка, чтобы скрыть смерть своего

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Калуге полиция задержала 32-летнюю Екатерину С. за попытку украсть чужого ребёнка. Как сообщает Лайф, преступный замысел возник после того, как женщина родила мертвого ребенка. Екатерина побоялась рассказать супругу о своём горе и решилась на похищение.

В Калуге женщина похитила чужого ребенка, чтобы скрыть смерть св
Фото: REX

"Женщина рассказала мужу, что младенец жив, просто немного нездоров. А сама тем временем отправилась гулять со своей знакомой Ольгой Х. и её трёхмесячной дочкой в один из торговых центров. В какой-то момент огорчённая потерей ребёнка женщина попросила у подруги подержать ребёнка. Но, когда мама девочки отвлекалась, подозреваемая скрылась вместе с младенцем", — сообщили в правоохранительных органах.

Мать похищенной девочки незамедлительно обратилась в полицию. Вскоре Екатерину задержали, а ребёнка вернули законным родителям.

Следственным отделом по городу Калуга СУ СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ранее Правда.Ру писала о том, что правоохранительные органы нашли детей, похищенных накануне в Тульской области. Дети находились в Москве вместе с отцом.

Напомним, что 15 сентября в период с 8:00 до 9:00 неизвестные вывели несовершеннолетних братьев 8 и 10 лет из центра образования № 52 имени В. В. Лапина поселка Рассвет Ленинского района. Детей силой посадили в стоявший неподалеку автомобиль, который скрылся в неизвестно направлении.

Позже следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ ("похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних").

Новые обстоятельства указывают на причастность отца к похищению детей. Сам мужчина был задержан. Мотивы его действий уточняются.

Согласно данным СКР, более 14 тысяч детей в России становятся жертвами различных преступлений. "В 2014 году количество пострадавших от преступлений детей в возрасте до 10 лет составило более 3,6 тыс. По фактам убийств детей возбуждено 677 уголовных дел. В суды направлены более 8 тысяч уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних", — привел данные статистики представитель СК РФ Владимир Маркин.

Он также подчеркнул, что "расследование преступлений в отношении несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений работы СК России, с момента основания ведомства председатель СК России Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу оперативно реагировать, а также тщательнейшим образом проверять и расследовать все факты нарушения прав детей".

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Темы Калуга криминал похищение
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