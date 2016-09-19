В сквере на Хамовническом валу в Москве найдено тело убитой девушки. Погибшая — москвичка, проживала на Дмитровском шоссе.
Как сообщает ТАСС, тело девушки было обнаружено 18 сентября утром. Мужчина, который обнаружил 20-летнюю погибшую, гулял с собакой, он немедленно вызвал на место происшествия полицию и бригаду медиков.
В правоохранительных органах сообщили, что смерть наступила от колото-резаного ранения шеи. У девушки обнаружены четыре колото-резаные раны.
По предварительным данным, погибшая стала жертвой грабителей. При ней не было обнаружено ни сумочки, ни ценных вещей.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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