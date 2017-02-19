Задержаны "лидер уголовного мира" Коми Пичугин и его банда

В Коми задержали лидера и семерых участников преступной группировки криминального авторитета Юрия Пичугина. Их подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в создании ОПГ.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

В квартирах членов банды в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре провели обыски и изъяли оружие. Вскоре задержанных могут взять под арест, передает РИА "Новости".

Юрий Пичугин создал свою группировку в 1994 году. Он привлек к участию в ней лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

В конце 90-х годов Пичугин ввел для членов ОПГ единую норму поведения, наказания за ее нарушение, правила безопасности и конспирации. Тогда группировка и приобрела иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

У членов ОПГ была общая касса, куда поступали деньги, полученные преступным путем. С 2003-го по 2006 год эти деньги стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой и т. д.

Пичугина называют одним из лидеров уголовного мира Коми. Он входил в окружение другого известного криминального авторитета — Деда Хасана.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", полиция Москвы в прошлом году задержала пять воров в законе. Также удалось пресечь деятельность девяти банд. Напомним, летом прошлого года в Москве был задержан неоднократно судимый "вор в законе" Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой.

А в середине января этого года сотрудники Московского уголовного розыска накрыли сходку воров в законе, на которой обсуждалось, кто станет королем преступного мира России вместо задержанного Захария Калашова (Шакро Молодого).

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