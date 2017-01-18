Дело «ангарского маньяка». Чем сложны в раскрытии серийные убийства?

К настоящему моменту мужчина уже дал признательные показания по 59 убийствам.

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В суде было доказано, что преступления Попков совершал в период с 1994 по 2000 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Вблизи нескольких жертв были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", что позволило вычислить подозреваемого. Для установления его личности были опрошены не менее 30 тысяч человек.

Гость программы "Точка зрения" — замначальника УВД Ростовской области в 1990 году, ведший дело маньяка N 1 Чикатило, первый заместитель министра внутренних дел РФ в 19983-2000 гг. Владимир Колесников. Дело "ангарского маньяка". Почему так трудно раскрыть цепь серийных убийств? Чем серийный маньяк отличается от "обычного" преступника? Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой серийного убийцы?

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