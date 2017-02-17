Суд Сеула одобрил арест фактического руководителя Samsung

Подозреваемого в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к импичменту президента Южной Кореи, вице-президента и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена арестуют. Его обвиняют во взяточничестве, лжесвидетельстве и растрате.

Фото: REX

Как сообщала "Правда.Ру", президент Южной Кореи Пак Кын Хе оказалась под градом критики из-за скандала с участием своей подруги Чхве Сун Линь, которую обвиняют в том, что она использовала свое влияние, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. В прокуратуре прошлой осенью сообщили и о допросе руководителей крупнейших корпораций Республики Корея.

В итоге после неудачной попытки прокуратуре удалось добиться ареста фактического руководителя корпорации Samsung. Ли Чжэ Ен подозревается в том, что в 2015 году по его инициативе Samsung заключил контракт с компанией Цой Сун Силь, которая является близким другом Пак Кын Хе, на сумму $38 млн (43 млрд вон). В благодарность приближенная президента добилась того, что государственный пенсионный фонд поддержал процесс слияния двух компаний-подрядчиков Samsung.

При этом Центральный районный суд Сеула отклонил запрос на арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, передает агентство Yonhap.

Напомним, 9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. В течение 180-дневного срока это решение должен утвердить или отменить Конституционный суд республики.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!