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Источник Правда.Ру

В Калужской области торговали фальшивыми билетами на инаугурацию Трампа

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Жителям Калужской области продавали фальшивые приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

В Калужской области торговали фальшивыми билетами на инаугурацию
Фото: АР

Как сообщает ТАСС, на одном из сайтов была размещена информация о проведении аукциона по продаже приглашений на инаугурацию Трампа, с целью привлечения внимания общественности к деятельности компании.

"Поскольку организация фактически не оказывает услуги по продаже приглашений на инаугурацию, она тем самым совершает обман потребителей", — сообщили в областной прокуратуре.

На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении. Информация о продаже приглашений на инаугурацию удалена с сайта. Кроме того, начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".

Отметим, данные опроса "Левада-центра" говорят о том, что свыше половины россиян (53%) никогда не делали покупки в интернет-магазинах и в будущем не планируют этого делать.

Ранее в дежурную часть отдела полиции Уфы обратилась 24-летняя местная жительница, которая заявила правоохранителям о необычном случае мошенничества. По словам потерпевшей, на сайте интернет-магазина она купила смартфон известной марки, однако вместо телефона ей прислали банку газированного напитка. Доверчивая девушка заранее оплатила стоимость телефона онлайн, которая составила почти 5500 рублей. Оплатив доставку, девушка вместо смартфона в посылке обнаружила одну банку кока-колы.

"Сейчас в интернете преступника можно встретить чаще, чем на улице. Количество преступлений в этой сфере увеличивается с каждым годом, и прирост довольно значительный. Сейчас они уже превышают 50 процентов, и этому есть несколько причин. Во-первых, передовые технологии на сегодняшний день глубоко приникли в нашу жизнь. Многие из нас пользуются интернет-банкингом, смартфонами, персональными компьютерами, планшетами, ноутбуками и т. д. В этот же сегмент перемещается торговля. Интернет-магазины и финансовые сервисы находятся на пике своей популярности. Огромное количество операций, которые раньше можно было осуществить, только придя в какую-либо организацию или банк, сейчас проводят с мобильных устройств. Естественно, это привлекает злоумышленников", — рассказал ранее Pravda. Ru майор полиции Александр Вураско.


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Темы криминал Дональд Трамп мошенничество
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